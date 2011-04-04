Зверніть увагу на
Заробляйте на депозитах більше, ніж пропонують банки!
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:40
Шановні форумчани!
Зверніть увагу на
Заробляйте на депозитах більше, ніж пропонують банки!
Додано: Чет 19 тра, 2022 19:40
Збиткові банки за 1й квартал цьоо року
https://news.finance.ua/ua/nbu-nazvav-z ... oku-spysok
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|