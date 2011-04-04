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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1455145614571458

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 131
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
39
В чотирьох
14%
18
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
15
В жодному
10%
13
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:40

Шановні форумчани!
Зверніть увагу на депозитну пропозицію, за якою ви можете отримати додатковий бонусний % до банківської ставки за вкладом.
Заробляйте на депозитах більше, ніж пропонують банки!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:40

Збиткові банки за 1й квартал цьоо року

https://news.finance.ua/ua/nbu-nazvav-z ... oku-spysok
greenozon
 
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