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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1458145914601461

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 132
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
40
В чотирьох
14%
18
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
15
В жодному
10%
13
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Зображення
Вітання працівникам банків!
Хоча толку зараз мало від останніх, але могло бути значно гірше.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:46

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?


Берите с собой. Перевезете и отдадите кому пожелаете. Потом, правда, назад не выпустят. Если заберут на фронт - не бойтесь. Судя по Вашим постам из Германии, Вы очень смелый парень.


Спасибо. Очень ценный совет. Обязательно воспользуюсь :lol:

Обязательно воспользуйтесь, тоже буду Вас ждать.
Заодно и проведете мастер-класс - "как зарабатывать больше" находясь оффлайн в аналогичной ситуации.
копейка
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