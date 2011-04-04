Вітання працівникам банків!
Хоча толку зараз мало від останніх, але могло бути значно гірше.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:34
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:46
Обязательно воспользуйтесь, тоже буду Вас ждать.
Заодно и проведете мастер-класс - "как зарабатывать больше" находясь оффлайн в аналогичной ситуации.
Додано: Суб 21 тра, 2022 10:15
Всі вже мабуть чули про революційне послаблення від НБУ
від сьоодні банкам дозволено ставити власні курси на валюту (10% ліміт - скасовано)
більшість банків вже +2..3 грн додали до курсів
онлайн (безготівкова) купівля-продаж далі не дозволена
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