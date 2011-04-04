Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:34
Вітання працівникам банків!
Хоча толку зараз мало від останніх, але могло бути значно гірше.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:46
Хомякоид написав: Investor_K написав: Хомякоид написав:
Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?
Берите с собой. Перевезете и отдадите кому пожелаете. Потом, правда, назад не выпустят. Если заберут на фронт - не бойтесь. Судя по Вашим постам из Германии, Вы очень смелый парень.
Спасибо. Очень ценный совет. Обязательно воспользуюсь
Обязательно воспользуйтесь, тоже буду Вас ждать.
Заодно и проведете мастер-класс - "как зарабатывать больше" находясь оффлайн в аналогичной ситуации.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 10:15
Всі вже мабуть чули про революційне послаблення від НБУ
від сьоодні банкам дозволено ставити власні курси на валюту (10% ліміт - скасовано)
більшість банків вже +2..3 грн додали до курсів
онлайн (безготівкова) купівля-продаж далі не дозволена
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... a-kordonom
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Додано: Суб 21 тра, 2022 11:28
gonzo написав: wtf написав: PUnder написав:
Ви часом не з грврневої карти намагаєтесь валюту поповнити?
насколько я понимаю там грн толкается на карту а не тянется
возможность тянуть прикрыли ранее
да толкается і це працює с точки зору лімітів нбу (100к), і з привата працювало вже у травні - але чогось від моні револют відхиляє
там же война с горохом... они ему счет заблочили, а он, видимо, мстит... или одно из двух
ol_zy
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Додано: Суб 21 тра, 2022 11:33
Andrey2512 написав:
А оплата товара на Али? Тоже реально?
Легко. Только в Украину никакой китаец сейчас товар не отправит, но оплатить можно.[/quote]
ну как легко... на этапе оплаты али скажет доставки нет и оплата не пройдет...
ol_zy
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