RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1459146014611462>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 133
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
40
В чотирьох
14%
18
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
16
В жодному
10%
13
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Зображення
Вітання працівникам банків!
Хоча толку зараз мало від останніх, але могло бути значно гірше.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5079
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:46

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?


Берите с собой. Перевезете и отдадите кому пожелаете. Потом, правда, назад не выпустят. Если заберут на фронт - не бойтесь. Судя по Вашим постам из Германии, Вы очень смелый парень.


Спасибо. Очень ценный совет. Обязательно воспользуюсь :lol:

Обязательно воспользуйтесь, тоже буду Вас ждать.
Заодно и проведете мастер-класс - "как зарабатывать больше" находясь оффлайн в аналогичной ситуации.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 200
З нами з: 31.07.19
Подякував: 145 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:15

Всі вже мабуть чули про революційне послаблення від НБУ
від сьоодні банкам дозволено ставити власні курси на валюту (10% ліміт - скасовано)

більшість банків вже +2..3 грн додали до курсів

онлайн (безготівкова) купівля-продаж далі не дозволена

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... a-kordonom
greenozon
 
Повідомлень: 13497
З нами з: 01.06.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 11:28

  gonzo написав:
  wtf написав:
  PUnder написав:Ви часом не з грврневої карти намагаєтесь валюту поповнити?

насколько я понимаю там грн толкается на карту а не тянется
возможность тянуть прикрыли ранее

да толкается і це працює с точки зору лімітів нбу (100к), і з привата працювало вже у травні - але чогось від моні револют відхиляє

там же война с горохом... они ему счет заблочили, а он, видимо, мстит... или одно из двух
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7340
З нами з: 20.01.15
Подякував: 442 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 11:33

  Andrey2512 написав:А оплата товара на Али? Тоже реально?

Легко. Только в Украину никакой китаец сейчас товар не отправит, но оплатить можно.[/quote]
ну как легко... на этапе оплаты али скажет доставки нет и оплата не пройдет...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7340
З нами з: 20.01.15
Подякував: 442 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:19

  ol_zy написав:там же война с горохом... они ему счет заблочили, а он, видимо, мстит... или одно из двух

После его поста - разблокировали и дали сори-бонус.
И почти сразу - обратно заблокировали.
Впринципе, они друг друга нашли. Они просто обязаны были встретиться и увидеть друг друга, как отражение в зеркале, и столкнуться с суровой реальностью "без отделений", с которой сталкиваются рядовые юзеры
gh78
 
Повідомлень: 189
З нами з: 25.04.17
Подякував: 163 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:23

Хто підкаже, чи можна зараз зняти долари з доларової карти в відділенні банку. В Пиватбанку є така полсуга - замовлення готівки, але не знаю чи зараз можна нею скористатися.
shushuk33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:59

  ol_zy написав:ну как легко... на этапе оплаты али скажет доставки нет и оплата не пройдет...

Я это уже выше говорил. Но если страной доставки будет не Украина, то всё ведь пройдёт даже при оплате украинской картой? :P
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2071
З нами з: 23.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:32

  moveton написав:
  ol_zy написав:ну как легко... на этапе оплаты али скажет доставки нет и оплата не пройдет...

Я это уже выше говорил. Но если страной доставки будет не Украина, то всё ведь пройдёт даже при оплате украинской картой? :P

как было сказано выше - смысл покупки на али тогда теряется из-за платной доставки через транзит... (конечно зависит от суммы, но мелкие покупки с бесплатной доставкой становятся бессмысленными)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7340
З нами з: 20.01.15
Подякував: 442 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:36

  shushuk33 написав:Хто підкаже, чи можна зараз зняти долари з доларової карти в відділенні банку. В Пиватбанку є така полсуга - замовлення готівки, але не знаю чи зараз можна нею скористатися.


спокійно користайтесь послугою,
якщо банк відмовить в замовленні готівки - ви про це дізнаєтесь в СМС чи в Приват24

також якщо все ОК - прийде СМС про погоджену заявку, дату і час
greenozon
 
Повідомлень: 13497
З нами з: 01.06.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 1459146014611462>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 237931
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 97640
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29571
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3221)
22.05.2022 22:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.