Вітання працівникам банків!
Хоча толку зараз мало від останніх, але могло бути значно гірше.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:34
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:46
Обязательно воспользуйтесь, тоже буду Вас ждать.
Заодно и проведете мастер-класс - "как зарабатывать больше" находясь оффлайн в аналогичной ситуации.
Додано: Суб 21 тра, 2022 10:15
Всі вже мабуть чули про революційне послаблення від НБУ
від сьоодні банкам дозволено ставити власні курси на валюту (10% ліміт - скасовано)
більшість банків вже +2..3 грн додали до курсів
онлайн (безготівкова) купівля-продаж далі не дозволена
Додано: Суб 21 тра, 2022 11:28
там же война с горохом... они ему счет заблочили, а он, видимо, мстит... или одно из двух
Додано: Суб 21 тра, 2022 11:33
Додано: Суб 21 тра, 2022 14:19
После его поста - разблокировали и дали сори-бонус.
И почти сразу - обратно заблокировали.
Впринципе, они друг друга нашли. Они просто обязаны были встретиться и увидеть друг друга, как отражение в зеркале, и столкнуться с суровой реальностью "без отделений", с которой сталкиваются рядовые юзеры
Додано: Нед 22 тра, 2022 13:23
Хто підкаже, чи можна зараз зняти долари з доларової карти в відділенні банку. В Пиватбанку є така полсуга - замовлення готівки, але не знаю чи зараз можна нею скористатися.
Додано: Нед 22 тра, 2022 13:59
Додано: Нед 22 тра, 2022 21:32
как было сказано выше - смысл покупки на али тогда теряется из-за платной доставки через транзит... (конечно зависит от суммы, но мелкие покупки с бесплатной доставкой становятся бессмысленными)
Додано: Нед 22 тра, 2022 21:36
спокійно користайтесь послугою,
якщо банк відмовить в замовленні готівки - ви про це дізнаєтесь в СМС чи в Приват24
також якщо все ОК - прийде СМС про погоджену заявку, дату і час
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