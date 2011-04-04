|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 тра, 2022 21:37
банкіри поговорили на тему "як заощадити і примножити заощадження в умовах війни"
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13497
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 262 раз.
- Подякували: 1208 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Нед 22 тра, 2022 21:46
Хомякоид написав: Investor_K написав: Хомякоид написав:
Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?
Берите с собой. Перевезете и отдадите кому пожелаете. Потом, правда, назад не выпустят. Если заберут на фронт - не бойтесь. Судя по Вашим постам из Германии, Вы очень смелый парень.
Спасибо. Очень ценный совет. Обязательно воспользуюсь
Пополняете там счёт (если конечно у вас не гривна с собой). Ищите среди знакомых у кого сдесь валюта но нужна там. Сели на лавке, сделали перевод и пошли дальше по своим делам
.
Либо перевод сразу на Украинский счёт, но есть риски большие с получением нала тут у нас.
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1266
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 тра, 2022 21:47
ol_zy написав: moveton написав: ol_zy написав:
ну как легко... на этапе оплаты али скажет доставки нет и оплата не пройдет...
Я это уже выше говорил. Но если страной доставки будет не Украина, то всё ведь пройдёт даже при оплате украинской картой?
как было сказано выше - смысл покупки на али тогда теряется из-за платной доставки через транзит... (конечно зависит от суммы, но мелкие покупки с бесплатной доставкой становятся бессмысленными)
а как найти транзит, не подскажете? есть какие-то посредники?
-
deniska
-
-
- Повідомлень: 585
- З нами з: 23.04.16
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|237931
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|97640
|
|
|18
|29571
|
|