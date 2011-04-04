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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1459146014611462

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 133
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
40
В чотирьох
14%
18
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
16
В жодному
10%
13
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:37

банкіри поговорили на тему "як заощадити і примножити заощадження в умовах війни"

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:46

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?


Берите с собой. Перевезете и отдадите кому пожелаете. Потом, правда, назад не выпустят. Если заберут на фронт - не бойтесь. Судя по Вашим постам из Германии, Вы очень смелый парень.


Спасибо. Очень ценный совет. Обязательно воспользуюсь :lol:


Пополняете там счёт (если конечно у вас не гривна с собой). Ищите среди знакомых у кого сдесь валюта но нужна там. Сели на лавке, сделали перевод и пошли дальше по своим делам :).
Либо перевод сразу на Украинский счёт, но есть риски большие с получением нала тут у нас.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:47

  ol_zy написав:
  moveton написав:
  ol_zy написав:ну как легко... на этапе оплаты али скажет доставки нет и оплата не пройдет...

Я это уже выше говорил. Но если страной доставки будет не Украина, то всё ведь пройдёт даже при оплате украинской картой? :P

как было сказано выше - смысл покупки на али тогда теряется из-за платной доставки через транзит... (конечно зависит от суммы, но мелкие покупки с бесплатной доставкой становятся бессмысленными)

а как найти транзит, не подскажете? есть какие-то посредники?
deniska
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:25

  deniska написав:
  ol_zy написав:
  ol_zy написав:ну как легко... на этапе оплаты али скажет доставки нет и оплата не пройдет...
  moveton написав:Я это уже выше говорил. Но если страной доставки будет не Украина, то всё ведь пройдёт даже при оплате украинской картой? :P

как было сказано выше - смысл покупки на али тогда теряется из-за платной доставки через транзит... (конечно зависит от суммы, но мелкие покупки с бесплатной доставкой становятся бессмысленными)

а как найти транзит, не подскажете? есть какие-то посредники?

https://npshopping.com
еще вроде у мист экспресса есть
ol_zy
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