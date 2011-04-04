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Хомякоид написав:Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?
Берите с собой. Перевезете и отдадите кому пожелаете. Потом, правда, назад не выпустят. Если заберут на фронт - не бойтесь. Судя по Вашим постам из Германии, Вы очень смелый парень.
Спасибо. Очень ценный совет. Обязательно воспользуюсь
Пополняете там счёт (если конечно у вас не гривна с собой). Ищите среди знакомых у кого сдесь валюта но нужна там. Сели на лавке, сделали перевод и пошли дальше по своим делам . Либо перевод сразу на Украинский счёт, но есть риски большие с получением нала тут у нас.