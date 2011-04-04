Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 тра, 2022 21:37
банкіри поговорили на тему "як заощадити і примножити заощадження в умовах війни"
greenozon
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Додано: Нед 22 тра, 2022 21:46
Хомякоид написав: Investor_K написав: Хомякоид написав:
Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?
Берите с собой. Перевезете и отдадите кому пожелаете. Потом, правда, назад не выпустят. Если заберут на фронт - не бойтесь. Судя по Вашим постам из Германии, Вы очень смелый парень.
Спасибо. Очень ценный совет. Обязательно воспользуюсь
Пополняете там счёт (если конечно у вас не гривна с собой). Ищите среди знакомых у кого сдесь валюта но нужна там. Сели на лавке, сделали перевод и пошли дальше по своим делам
.
Либо перевод сразу на Украинский счёт, но есть риски большие с получением нала тут у нас.
PUnder
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Додано: Нед 22 тра, 2022 21:47
ol_zy написав: moveton написав: ol_zy написав:
ну как легко... на этапе оплаты али скажет доставки нет и оплата не пройдет...
Я это уже выше говорил. Но если страной доставки будет не Украина, то всё ведь пройдёт даже при оплате украинской картой?
как было сказано выше - смысл покупки на али тогда теряется из-за платной доставки через транзит... (конечно зависит от суммы, но мелкие покупки с бесплатной доставкой становятся бессмысленными)
а как найти транзит, не подскажете? есть какие-то посредники?
deniska
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Додано: Нед 22 тра, 2022 22:25
deniska написав: ol_zy написав: ol_zy написав:
ну как легко... на этапе оплаты али скажет доставки нет и оплата не пройдет...
moveton написав:
Я это уже выше говорил. Но если страной доставки будет не Украина, то всё ведь пройдёт даже при оплате украинской картой?
как было сказано выше - смысл покупки на али тогда теряется из-за платной доставки через транзит... (конечно зависит от суммы, но мелкие покупки с бесплатной доставкой становятся бессмысленными)
а как найти транзит, не подскажете? есть какие-то посредники?
https://npshopping.com
еще вроде у мист экспресса есть
ol_zy
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Додано: Пон 23 тра, 2022 22:36
Підкажіть, переказ в євро Вестерн юніон видадуть в валюті? Який банк обрати, чи всі будуть морозитись?
2XL
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Додано: Вів 24 тра, 2022 09:50
2XL написав:
Підкажіть, переказ в євро Вестерн юніон видадуть в валюті? Який банк обрати, чи всі будуть морозитись?
Выдадут в валюте, если она в отделении будет. Банк можно выбирать любой.
_hunter
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Додано: Вів 24 тра, 2022 10:02
попробовал npshopping только что, доставка из Китая не работает
причем узнаешь это уже на этапе добавления трекинга.
deniska
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Додано: Вів 24 тра, 2022 10:24
Може хтось щось чув про те гетьманцевске "пільгове декларування неоподаткованих за все життя статків", яке торік вони планували завершити до 01.09.2022 ?
чи подовжили дедлайн?
flysoulfly
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Додано: Вів 24 тра, 2022 10:32
flysoulfly написав:
ув про те гетьманцевске
Зараз тільки про "пощипування гусей" мовить цей персонаж!
V2
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