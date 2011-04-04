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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 тра, 2022 11:01
moveton написав: deniska написав:
попробовал npshopping только что, доставка из Китая не работает
Если бы она работала, на кой был бы нужен тот npshopping? Сейчас там Польшу указывать нужно. Можно и другую страну, но тогда дороже будет в большинстве случаев.
так я и указывал польшу. точнее склад НПглобал в Польше.
у меня просто нет конкретного человека, которому я мог бы адресно в Польшу отправить, а НПГлобал в Польше не принимает сейчас доставки из Китая.
Видя, что Алиэкспрес напрямую в Украину не доставляет, думал доставить через Польщу.
но нет.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:03
deniska написав:
попробовал npshopping только что, доставка из Китая не работает
причем узнаешь это уже на этапе добавления трекинга.
Теперь пробуйте мист экспресс.
Он своим спамом "мы доставляем в Украину" уже подутомил...
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:07
_hunter написав: deniska написав:
попробовал npshopping только что, доставка из Китая не работает
причем узнаешь это уже на этапе добавления трекинга.
Теперь пробуйте мист экспресс.
Он своим спамом "мы доставляем в Украину" уже подутомил...
да, как раз вот изучаю мистэкспрес.
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