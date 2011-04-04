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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1460146114621463

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 135
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
40
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
10%
14
Користуюся одним
12%
16
В жодному
10%
13
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:01

  moveton написав:
  deniska написав:попробовал npshopping только что, доставка из Китая не работает :(

Если бы она работала, на кой был бы нужен тот npshopping? Сейчас там Польшу указывать нужно. Можно и другую страну, но тогда дороже будет в большинстве случаев.

так я и указывал польшу. точнее склад НПглобал в Польше.
у меня просто нет конкретного человека, которому я мог бы адресно в Польшу отправить, а НПГлобал в Польше не принимает сейчас доставки из Китая.
Видя, что Алиэкспрес напрямую в Украину не доставляет, думал доставить через Польщу.
но нет.
deniska
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:03

  deniska написав:
  ol_zy написав:https://npshopping.com
еще вроде у мист экспресса есть

попробовал npshopping только что, доставка из Китая не работает :(

причем узнаешь это уже на этапе добавления трекинга.

Теперь пробуйте мист экспресс.
Он своим спамом "мы доставляем в Украину" уже подутомил...
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:07

  _hunter написав:
  deniska написав:
  ol_zy написав:https://npshopping.com
еще вроде у мист экспресса есть

попробовал npshopping только что, доставка из Китая не работает :(

причем узнаешь это уже на этапе добавления трекинга.

Теперь пробуйте мист экспресс.
Он своим спамом "мы доставляем в Украину" уже подутомил...

да, как раз вот изучаю мистэкспрес.
deniska
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 19:55

НБУ звіріє...

https://ukrrudprom.ua/news/NBU_pitaetsy ... ntrol.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:02

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:НБУ звіріє...

https://ukrrudprom.ua/news/NBU_pitaetsy ... ntrol.html
Скільки всього "вилізе" після завершення війни.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 03:42

Україна планує приєднатися до роумінгового простору ЄС і єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA - Шмигаль
Приєднання до SEPA може відбутися вже влітку й дасть змогу здійснювати перекази в євро без комісій
klug
 
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