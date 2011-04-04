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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1461146214631464

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 135
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
40
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
10%
14
Користуюся одним
12%
16
В жодному
10%
13
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 23:25

Я с 24 февраля ни разу не заходил на форум и все пропустил, не до того было.
Конкретный вопрос - как сейчас оптимально вывести гривню со счета в украинском банке на валютный (евровый) счет в европейском банке? Где можно почитать про существующие варианты? И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 23:29

kluychkooleg , никто не знает. Все здесь свои сбережения перевели волонтерам и на армию. Вы один этого не сделали.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 03:42

Україна планує приєднатися до роумінгового простору ЄС і єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA - Шмигаль
Приєднання до SEPA може відбутися вже влітку й дасть змогу здійснювати перекази в євро без комісій
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 04:46

Доллары на Револют перевел, лично.
Гривну даже не знаю.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 08:18

  kluychkooleg написав:Я с 24 февраля ни разу не заходил на форум и все пропустил, не до того было.
Конкретный вопрос - как сейчас оптимально вывести гривню со счета в украинском банке на валютный (евровый) счет в европейском банке? Где можно почитать про существующие варианты? И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке?

приветы, рад что вы живы :D Если не секрет вы в Харькове или в эвакуации?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:16

  kluychkooleg написав:Я с 24 февраля ни разу не заходил на форум и все пропустил, не до того было.
Конкретный вопрос - как сейчас оптимально вывести гривню со счета в украинском банке на валютный (евровый) счет в европейском банке? Где можно почитать про существующие варианты? И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке?


если вы уже за границей, то просто снимете деньги в автомате - к примеру в Германии, в шпаркассе бесплатное снятие, было еще 3 дня назад евро по 33 гривны.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:24

  Kripo написав:
  kluychkooleg написав:Я с 24 февраля ни разу не заходил на форум и все пропустил, не до того было.
Конкретный вопрос - как сейчас оптимально вывести гривню со счета в украинском банке на валютный (евровый) счет в европейском банке? Где можно почитать про существующие варианты? И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке?


если вы уже за границей, то просто снимете деньги в автомате - к примеру в Германии, в шпаркассе бесплатное снятие, было еще 3 дня назад евро по 33 гривны.

Человек, вроде, не про наличку спрашивал...
_hunter
 
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