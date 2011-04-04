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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 тра, 2022 23:25
Я с 24 февраля ни разу не заходил на форум и все пропустил, не до того было.
Конкретный вопрос - как сейчас оптимально вывести гривню со счета в украинском банке на валютный (евровый) счет в европейском банке? Где можно почитать про существующие варианты? И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке?
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kluychkooleg
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Додано: Вів 24 тра, 2022 23:29
kluychkooleg , никто не знает. Все здесь свои сбережения перевели волонтерам и на армию. Вы один этого не сделали.
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Hotab
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Додано: Сер 25 тра, 2022 03:42
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klug
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Додано: Сер 25 тра, 2022 04:46
Доллары на Револют перевел, лично.
Гривну даже не знаю.
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super_mohito
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Додано: Сер 25 тра, 2022 08:18
kluychkooleg написав:
Я с 24 февраля ни разу не заходил на форум и все пропустил, не до того было.
Конкретный вопрос - как сейчас оптимально вывести гривню со счета в украинском банке на валютный (евровый) счет в европейском банке? Где можно почитать про существующие варианты? И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке?
приветы, рад что вы живы
Если не секрет вы в Харькове или в эвакуации?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:16
kluychkooleg написав:
Я с 24 февраля ни разу не заходил на форум и все пропустил, не до того было.
Конкретный вопрос - как сейчас оптимально вывести гривню со счета в украинском банке на валютный (евровый) счет в европейском банке? Где можно почитать про существующие варианты? И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке?
если вы уже за границей, то просто снимете деньги в автомате - к примеру в Германии, в шпаркассе бесплатное снятие, было еще 3 дня назад евро по 33 гривны.
A если вы в Украине, или передайте "туда" карточку укр. банка или смело покупайте валюту и передавайте курьером налик, другого способа пока нет.
Востаннє редагувалось Kripo
в Сер 25 тра, 2022 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Kripo
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:24
Kripo написав: kluychkooleg написав:
Я с 24 февраля ни разу не заходил на форум и все пропустил, не до того было.
Конкретный вопрос - как сейчас оптимально вывести гривню со счета в украинском банке на валютный (евровый) счет в европейском банке
? Где можно почитать про существующие варианты? И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке
?
если вы уже за границей, то просто снимете деньги в автомате - к примеру в Германии, в шпаркассе бесплатное снятие
, было еще 3 дня назад евро по 33 гривны.
Человек, вроде, не про наличку спрашивал...
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_hunter
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Додано: Сер 25 тра, 2022 14:34
kluychkooleg написав:
И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке?
а где в европе можно открыть долларовый счет?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 14:48
_hunter написав:
Человек, вроде, не про наличку спрашивал...
ключевое - "гривню со счета в украинском банке
"
А налик потом положить на карточку немецкую - 2 минуты и бесплатно.
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Kripo
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Додано: Сер 25 тра, 2022 14:53
Kripo написав: _hunter написав:
Человек, вроде, не про наличку спрашивал...
ключевое - "гривню со счета в украинском банке
" А налик потом положить на карточку немецкую - 2 минуты и бесплатно
.
Ну, может быть -- подождем автора вопроса...
И немецкий финмон за эти "2 минуты" ни разу не спросит "а что это у вас тут за 10+к незадекларированного налика нарисовалось"?
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_hunter
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