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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1462146314641465

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 135
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
40
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
10%
14
Користуюся одним
12%
16
В жодному
10%
13
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:38

  alex_on написав:
  kluychkooleg написав:И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке?


а где в европе можно открыть долларовый счет?


Револют, вейз и подобное. Потом перевод на физический банк.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:39

  _hunter написав:
  Kripo написав:
  _hunter написав:Человек, вроде, не про наличку спрашивал...


ключевое - "гривню со счета в украинском банке" :wink:

А налик потом положить на карточку немецкую - 2 минуты и бесплатно.

Ну, может быть -- подождем автора вопроса...

И немецкий финмон за эти "2 минуты" ни разу не спросит "а что это у вас тут за 10+к незадекларированного налика нарисовалось"? :wink:


Знакомые наликом вносили 15тевро, правда до войны. Тоже переживали. Банк вопросов не задавал.
Револют у кого-то от 10т попросит доки у кого-то от 15. Вейз не просил.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:И немецкий финмон за эти "2 минуты" ни разу не спросит "а что это у вас тут за 10+к незадекларированного налика нарисовалось"?


два момента - финмон немецкий включался (12 лет назад) с 20к€, поэтому в банке предупреждали - внесите или переводите на 100€ меньше. Порциями, я так всегда и делал.
Второй - я так понимаю, что человек в статусе беженца в Европе, для них пока вообще проверка не включается - бессмысленно, так как документы "из сгоревшего Мариуполя" не получишь. Даже наши пограничники поначалу миллионы налика пропускали без вопросов.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:59

  Kripo написав:
  _hunter написав:И немецкий финмон за эти "2 минуты" ни разу не спросит "а что это у вас тут за 10+к незадекларированного налика нарисовалось"?


два момента - финмон немецкий включался (12 лет назад) с 20к€, поэтому в банке предупреждали - внесите или переводите на 100€ меньше. Порциями, я так всегда и делал.
Второй - я так понимаю, что человек в статусе беженца в Европе, для них пока вообще проверка не включается - бессмысленно, так как документы "из сгоревшего Мариуполя" не получишь. Даже наши пограничники поначалу миллионы налика пропускали без вопросов.

главное, чтобы эти беженцы на пособие не подавали - а то проверка быстро включится :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:29

  PUnder написав:
  alex_on написав:
  kluychkooleg написав:И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке?


а где в европе можно открыть долларовый счет?


Револют, вейз и подобное. Потом перевод на физический банк.

Заморозят деньги, потом размораживай...
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:37

  sonechko написав:Заморозят деньги, потом размораживай...

Те, кого волнует возможная заморозка денег, с банками не связываются и открытие счета в банках им не интересно.
moveton
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