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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 тра, 2022 15:38
alex_on написав: kluychkooleg написав:
И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке?
а где в европе можно открыть долларовый счет?
Револют, вейз и подобное. Потом перевод на физический банк.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:39
_hunter написав: Kripo написав: _hunter написав:
Человек, вроде, не про наличку спрашивал...
ключевое - "гривню со счета в украинском банке
" А налик потом положить на карточку немецкую - 2 минуты и бесплатно
.
Ну, может быть -- подождем автора вопроса...
И немецкий финмон за эти "2 минуты" ни разу не спросит "а что это у вас тут за 10+к незадекларированного налика нарисовалось"?
Знакомые наликом вносили 15тевро, правда до войны. Тоже переживали. Банк вопросов не задавал.
Револют у кого-то от 10т попросит доки у кого-то от 15. Вейз не просил.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 23:25
_hunter написав:
И немецкий финмон за эти "2 минуты" ни разу не спросит "а что это у вас тут за 10+к незадекларированного налика нарисовалось"?
два момента - финмон немецкий включался (12 лет назад) с 20к€, поэтому в банке предупреждали - внесите или переводите на 100€ меньше. Порциями, я так всегда и делал.
Второй - я так понимаю, что человек в статусе беженца в Европе, для них пока вообще проверка не включается - бессмысленно, так как документы "из сгоревшего Мариуполя" не получишь. Даже наши пограничники поначалу миллионы налика пропускали без вопросов.
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Kripo
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Додано: Чет 26 тра, 2022 19:59
Kripo написав: _hunter написав:
И немецкий финмон за эти "2 минуты" ни разу не спросит "а что это у вас тут за 10+к незадекларированного налика нарисовалось"?
два момента - финмон немецкий включался (12 лет назад) с 20к€, поэтому в банке предупреждали - внесите или переводите на 100€ меньше. Порциями, я так всегда и делал.
Второй - я так понимаю, что человек в статусе беженца в Европе, для них пока вообще проверка не включается - бессмысленно, так как документы "из сгоревшего Мариуполя" не получишь. Даже наши пограничники поначалу миллионы налика пропускали без вопросов.
главное, чтобы эти беженцы на пособие не подавали - а то проверка быстро включится
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Shaman
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Додано: Чет 26 тра, 2022 20:29
PUnder написав: alex_on написав: kluychkooleg написав:
И, если какие-то варианты вывода долларов со счета в украинсом банке на долларовый счет в европейском банке?
а где в европе можно открыть долларовый счет?
Револют, вейз и подобное. Потом перевод на физический банк.
Заморозят деньги, потом размораживай...
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sonechko
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Додано: Чет 26 тра, 2022 20:37
sonechko написав:
Заморозят деньги, потом размораживай...
Те, кого волнует возможная заморозка денег, с банками не связываются и открытие счета в банках им не интересно.
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moveton
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:19
Shaman написав:
главное, чтобы эти беженцы на пособие не подавали - а то проверка быстро включится
нет конечно, с чего бы? При подачи на пособие предоставляется распечатка со счета за последние 3 месяца, и все, дальше на общих основаниях. В конце года - переоформление, снова распечатка за 3 месяца, если вопросы возникнут, то могут за полгода запросить. Если уже подали, и распечатки отдали - гуляй душа, 9 месяцев твори любую дичь.
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Kripo
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:42
Kripo написав: Shaman написав:
главное, чтобы эти беженцы на пособие не подавали - а то проверка быстро включится
нет конечно, с чего бы? При подачи на пособие предоставляется распечатка со счета за последние 3 месяца, и все, дальше на общих основаниях. В конце года - переоформление, снова распечатка за 3 месяца, если вопросы возникнут, то могут за полгода запросить. Если уже подали, и распечатки отдали - гуляй душа, 9 месяцев твори любую дичь
.
это же шутка, да?
насколько я знаю, если поймают на необоснованном получении пособия - то во-первых, потребуют вернуть все, что получили, и еще штраф впаяют. это же Европа, там с этим строго. или я ошибаюсь?
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Shaman
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 09:49
Shaman написав:
и еще штраф впаяют. это же Европа, там с этим строго. или я ошибаюсь?
ошибаетесь, во первых, если что, человек банально уедет домой.
Во вторых, можно что-то потребовать отдать, но если у человека нет бабла на счету или машины/недвижки в стране пребывания, то что вы у него заберете?! И даже полностью лишить пособия нельзя, человек говорит что мол да, были запасы финансовые, и да, я слегка обманул при получении пособия, НО на данный момент я все деньги протусил, "мне кушать нечего", и пособие сокращают на 30% на пару месяцев. Это же люди живые, а не роботы.
И это же Европа а не зона.
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Kripo
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:59
Kripo написав:
ошибаетесь, во первых, если что, человек банально уедет домой.
Shaman написав:
и еще штраф впаяют. это же Европа, там с этим строго. или я ошибаюсь?
Во вторых, можно что-то потребовать отдать, но если у человека нет бабла на счету или машины/недвижки в стране пребывания, то что вы у него заберете?! И даже полностью лишить пособия нельзя, человек говорит что мол да, были запасы финансовые, и да, я слегка обманул при получении пособия, НО на данный момент я все деньги протусил, "мне кушать нечего", и пособие сокращают на 30% на пару месяцев
. Это же люди живые, а не роботы.
И это же Европа а не зона.
Уедет, и больше никогда не сможет вернуться -- "отличный план (и дальше по тексту)"
-- только на днях новость была, что Польша от 700 человек выплаты вернуть требует.
Это вы из опыта знаете -- или чистая теория? -- потому как вместо денег на "мне кушать нечего" -- можно же человека и в лагерь для беженцев "переселить" -- там кормят забесплатно...
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_hunter
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