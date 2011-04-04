Додано: П'ят 27 тра, 2022 09:49

Shaman написав: и еще штраф впаяют. это же Европа, там с этим строго. или я ошибаюсь? и еще штраф впаяют. это же Европа, там с этим строго. или я ошибаюсь?

ошибаетесь, во первых, если что, человек банально уедет домой.Во вторых, можно что-то потребовать отдать, но если у человека нет бабла на счету или машины/недвижки в стране пребывания, то что вы у него заберете?! И даже полностью лишить пособия нельзя, человек говорит что мол да, были запасы финансовые, и да, я слегка обманул при получении пособия, НО на данный момент я все деньги протусил, "мне кушать нечего", и пособие сокращают на 30% на пару месяцев. Это же люди живые, а не роботы.И это же Европа а не зона.