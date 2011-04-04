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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:55
Эт они небойсь 1.5 лярда обнала в приграничной зоне пощитали
Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:11
Да там даже, если не вычитать этот обнал, не шибко жирующий турист получается: "Каждый [выехавший] украинец в апреле рассчитался картой в среднем на $125 (в эквиваленте) и снял примерно $150 наличных в банкомате" Это примерно на покушать и то очень экономно. За богатых туристов тут волнуются в теме про ограничение съёма валютного нала до 50к грн в месяц. Кричат, что прямо совсем зарезали и не прожить теперь.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:19
если про отъезд домой, то как раз я прав, просто у человека есть возможность смыться - опять же без возможности вернуться
и не все так радужно - таких же умных много, если бы можно так было соскакивать, это было бы массовое явление. у нас особый случай, но других беженцев я думаю банально на выход. а с местными - хз, может всю жизнь на пособие - чуть заработаешь, снимут по суду.
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