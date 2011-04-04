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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1463146414651466

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 135
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
40
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
10%
14
Користуюся одним
12%
16
В жодному
10%
13
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Таких біженців Європа ще не бачила. Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд. На що йдуть кошти
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:55


Эт они небойсь 1.5 лярда обнала в приграничной зоне пощитали :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:11

  Amethyst написав:Эт они небойсь 1.5 лярда обнала в приграничной зоне пощитали :mrgreen:

Да там даже, если не вычитать этот обнал, не шибко жирующий турист получается: "Каждый [выехавший] украинец в апреле рассчитался картой в среднем на $125 (в эквиваленте) и снял примерно $150 наличных в банкомате" Это примерно на покушать и то очень экономно. За богатых туристов тут волнуются в теме про ограничение съёма валютного нала до 50к грн в месяц. Кричат, что прямо совсем зарезали и не прожить теперь.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:19

  Kripo написав:
  Shaman написав:и еще штраф впаяют. это же Европа, там с этим строго. или я ошибаюсь?

ошибаетесь, во первых, если что, человек банально уедет домой.
Во вторых, можно что-то потребовать отдать, но если у человека нет бабла на счету или машины/недвижки в стране пребывания, то что вы у него заберете?! И даже полностью лишить пособия нельзя, человек говорит что мол да, были запасы финансовые, и да, я слегка обманул при получении пособия, НО на данный момент я все деньги протусил, "мне кушать нечего", и пособие сокращают на 30% на пару месяцев. Это же люди живые, а не роботы.
И это же Европа а не зона. :wink:

если про отъезд домой, то как раз я прав, просто у человека есть возможность смыться - опять же без возможности вернуться

и не все так радужно - таких же умных много, если бы можно так было соскакивать, это было бы массовое явление. у нас особый случай, но других беженцев я думаю банально на выход. а с местными - хз, может всю жизнь на пособие - чуть заработаешь, снимут по суду.
Shaman
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