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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:55
Эт они небойсь 1.5 лярда обнала в приграничной зоне пощитали
Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:11
Да там даже, если не вычитать этот обнал, не шибко жирующий турист получается: "Каждый [выехавший] украинец в апреле рассчитался картой в среднем на $125 (в эквиваленте) и снял примерно $150 наличных в банкомате" Это примерно на покушать и то очень экономно. За богатых туристов тут волнуются в теме про ограничение съёма валютного нала до 50к грн в месяц. Кричат, что прямо совсем зарезали и не прожить теперь.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:19
если про отъезд домой, то как раз я прав, просто у человека есть возможность смыться - опять же без возможности вернуться
и не все так радужно - таких же умных много, если бы можно так было соскакивать, это было бы массовое явление. у нас особый случай, но других беженцев я думаю банально на выход. а с местными - хз, может всю жизнь на пособие - чуть заработаешь, снимут по суду.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:42
Re: Байки про банки і не тільки....
из практики, с социальщиками не судятся.
Кроме того, даже в Германии куча народа живет в лагерях для беженцев - спортзалах школ и залах выстовок. А в Польше так большая часть так живет. И главное - договор на аренду жилья заключается с хозяином жилья, эти коммерческие отношения государство по своему желанию прервать не может. Может отказаться оплачивать квартиру, но с социальщиками такого не происходило, и с сирийскими беженцами тоже.
Так что...
Более того, за мелкие кражи в магазинах ничего не бывает...
Человеческие отношения, Европа одним словом.
да откуда вы этот мусор информационный берете?!
Ну висит долг и что? Визу не отбирают за это, за уголовку отберут.
Кроме того, долг не навсегда, через пять лет обнуляется, кроме долгов по алиментам.
Что за ерунда?!
Большинство людей ЧЕСТНЫЕ, прикиньте, даже зная о чем-то, люди стараются "на красный свет не переходить".
И нет "других беженцев" - для всех одинаковые законы, расизмом приболели? Я же не просто так писал - "за мелкие кражи в супермаркетах визы не лишают", сирийцы, марокканцы...
Людей любить надо!
Таких, какие они есть.
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 27 тра, 2022 15:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:03
Від сьогодні набрала чинність постанова НБУ від 23 травня 2022 року № 104 "Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період".
Цікаве і корисне чтиво
Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:06
И что там интересного?
Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:18
Наприклад п.26 ...зобов’язав залучені банки приймати банкноти, значно пошкоджені внаслідок дії хімічних речовин, води та вогню, для їх подальшого передавання як сумнівних на дослідження та обмін до підрозділів Національного банку в регіонах... Про ліміти в касах і т.д. Не лінуйтесь, там всього 23 ст.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:22
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