Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:42

_hunter написав: Это вы из опыта знаете -- или чистая теория? -- потому как вместо денег на "мне кушать нечего" -- можно же человека и в лагерь для беженцев "переселить" -- там кормят забесплатно... Это вы из опыта знаете -- или чистая теория? -- потому как вместо денег на "мне кушать нечего" -- можно же человека и в лагерь для беженцев "переселить" -- там кормят забесплатно...

Shaman написав: если про отъезд домой, то как раз я прав, просто у человека есть возможность смыться - опять же без возможности вернуться если про отъезд домой, то как раз я прав, просто у человека есть возможность смыться - опять же без возможности вернуться

Shaman написав: и не все так радужно - таких же умных много, если бы можно так было соскакивать, это было бы массовое явление. у нас особый случай, но других беженцев я думаю банально на выход. а с местными - хз, может всю жизнь на пособие - чуть заработаешь, снимут по суду. и не все так радужно - таких же умных много, если бы можно так было соскакивать, это было бы массовое явление. у нас особый случай, но других беженцев я думаю банально на выход. а с местными - хз, может всю жизнь на пособие - чуть заработаешь, снимут по суду.

из практики, с социальщиками не судятся.Кроме того, даже в Германии куча народа живет в лагерях для беженцев - спортзалах школ и залах выстовок. А в Польше так большая часть так живет. И главное - договор на аренду жилья заключается с хозяином жилья, эти коммерческие отношения государство по своему желанию прервать не может. Может отказаться оплачивать квартиру, но с социальщиками такого не происходило, и с сирийскими беженцами тоже.Так что...Более того, за мелкие кражи в магазинах ничего не бывает...Человеческие отношения, Европа одним словом.да откуда вы этот мусор информационный берете?!Ну висит долг и что? Визу не отбирают за это, за уголовку отберут.Кроме того, долг не навсегда, через пять лет обнуляется, кроме долгов по алиментам.Что за ерунда?!Большинство людей ЧЕСТНЫЕ, прикиньте, даже зная о чем-то, люди стараются "на красный свет не переходить".И нет "других беженцев" - для всех одинаковые законы, расизмом приболели? Я же не просто так писал - "за мелкие кражи в супермаркетах визы не лишают", сирийцы, марокканцы...Людей любить надо!Таких, какие они есть.