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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1463146414651466

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 136
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
29%
40
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
10%
13
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Таких біженців Європа ще не бачила. Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд. На що йдуть кошти
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:55


Эт они небойсь 1.5 лярда обнала в приграничной зоне пощитали :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:11

  Amethyst написав:Эт они небойсь 1.5 лярда обнала в приграничной зоне пощитали :mrgreen:

Да там даже, если не вычитать этот обнал, не шибко жирующий турист получается: "Каждый [выехавший] украинец в апреле рассчитался картой в среднем на $125 (в эквиваленте) и снял примерно $150 наличных в банкомате" Это примерно на покушать и то очень экономно. За богатых туристов тут волнуются в теме про ограничение съёма валютного нала до 50к грн в месяц. Кричат, что прямо совсем зарезали и не прожить теперь.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:19

  Kripo написав:
  Shaman написав:и еще штраф впаяют. это же Европа, там с этим строго. или я ошибаюсь?

ошибаетесь, во первых, если что, человек банально уедет домой.
Во вторых, можно что-то потребовать отдать, но если у человека нет бабла на счету или машины/недвижки в стране пребывания, то что вы у него заберете?! И даже полностью лишить пособия нельзя, человек говорит что мол да, были запасы финансовые, и да, я слегка обманул при получении пособия, НО на данный момент я все деньги протусил, "мне кушать нечего", и пособие сокращают на 30% на пару месяцев. Это же люди живые, а не роботы.
И это же Европа а не зона. :wink:

если про отъезд домой, то как раз я прав, просто у человека есть возможность смыться - опять же без возможности вернуться

и не все так радужно - таких же умных много, если бы можно так было соскакивать, это было бы массовое явление. у нас особый случай, но других беженцев я думаю банально на выход. а с местными - хз, может всю жизнь на пособие - чуть заработаешь, снимут по суду.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:Это вы из опыта знаете -- или чистая теория? -- потому как вместо денег на "мне кушать нечего" -- можно же человека и в лагерь для беженцев "переселить" -- там кормят забесплатно...

из практики, с социальщиками не судятся.
Кроме того, даже в Германии куча народа живет в лагерях для беженцев - спортзалах школ и залах выстовок. А в Польше так большая часть так живет. И главное - договор на аренду жилья заключается с хозяином жилья, эти коммерческие отношения государство по своему желанию прервать не может. Может отказаться оплачивать квартиру, но с социальщиками такого не происходило, и с сирийскими беженцами тоже.
Так что...
Более того, за мелкие кражи в магазинах ничего не бывает...
Человеческие отношения, Европа одним словом.

  Shaman написав:если про отъезд домой, то как раз я прав, просто у человека есть возможность смыться - опять же без возможности вернуться


да откуда вы этот мусор информационный берете?!
Ну висит долг и что? Визу не отбирают за это, за уголовку отберут.
Кроме того, долг не навсегда, через пять лет обнуляется, кроме долгов по алиментам.

  Shaman написав:и не все так радужно - таких же умных много, если бы можно так было соскакивать, это было бы массовое явление. у нас особый случай, но других беженцев я думаю банально на выход. а с местными - хз, может всю жизнь на пособие - чуть заработаешь, снимут по суду.


Что за ерунда?!
Большинство людей ЧЕСТНЫЕ, прикиньте, даже зная о чем-то, люди стараются "на красный свет не переходить".
И нет "других беженцев" - для всех одинаковые законы, расизмом приболели? Я же не просто так писал - "за мелкие кражи в супермаркетах визы не лишают", сирийцы, марокканцы...
Людей любить надо!
Таких, какие они есть. :wink:
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 27 тра, 2022 15:59, всього редагувалось 2 разів.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:03

Від сьогодні набрала чинність постанова НБУ від 23 травня 2022 року № 104 "Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період".
Цікаве і корисне чтиво :arrow: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... 052022_104
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:06

  ТИХИЙ написав:Від сьогодні набрала чинність постанова НБУ від 23 травня 2022 року № 104 "Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період".
Цікаве і корисне чтиво :arrow: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... 052022_104


И что там интересного?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:18

  Investor_K написав:
  ТИХИЙ написав:Від сьогодні набрала чинність постанова НБУ від 23 травня 2022 року № 104 "Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період".
Цікаве і корисне чтиво :arrow: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... 052022_104


И что там интересного?

Наприклад п.26 ...зобов’язав залучені банки приймати банкноти, значно пошкоджені внаслідок дії хімічних речовин, води та вогню, для їх подальшого передавання як сумнівних на дослідження та обмін до підрозділів Національного банку в регіонах... Про ліміти в касах і т.д. Не лінуйтесь, там всього 23 ст. :wink:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:22

  ТИХИЙ написав:
  Investor_K написав:
  ТИХИЙ написав:Від сьогодні набрала чинність постанова НБУ від 23 травня 2022 року № 104 "Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період".
Цікаве і корисне чтиво :arrow: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... 052022_104


И что там интересного?

Наприклад п.26 ...зобов’язав залучені банки приймати банкноти, значно пошкоджені внаслідок дії хімічних речовин, води та вогню, для їх подальшого передавання як сумнівних на дослідження та обмін до підрозділів Національного банку в регіонах... Про ліміти в касах і т.д. Не лінуйтесь, там всього 23 ст. :wink:

Будь ласка, відпрацюйте документ і стисло поінформуйте про найбільш суттєві зміни
Investor_K
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