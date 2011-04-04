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Amethyst написав:Эт они небойсь 1.5 лярда обнала в приграничной зоне пощитали
Да там даже, если не вычитать этот обнал, не шибко жирующий турист получается: "Каждый [выехавший] украинец в апреле рассчитался картой в среднем на $125 (в эквиваленте) и снял примерно $150 наличных в банкомате" Это примерно на покушать и то очень экономно. За богатых туристов тут волнуются в теме про ограничение съёма валютного нала до 50к грн в месяц. Кричат, что прямо совсем зарезали и не прожить теперь.
Shaman написав:и еще штраф впаяют. это же Европа, там с этим строго. или я ошибаюсь?
ошибаетесь, во первых, если что, человек банально уедет домой. Во вторых, можно что-то потребовать отдать, но если у человека нет бабла на счету или машины/недвижки в стране пребывания, то что вы у него заберете?! И даже полностью лишить пособия нельзя, человек говорит что мол да, были запасы финансовые, и да, я слегка обманул при получении пособия, НО на данный момент я все деньги протусил, "мне кушать нечего", и пособие сокращают на 30% на пару месяцев. Это же люди живые, а не роботы. И это же Европа а не зона.
если про отъезд домой, то как раз я прав, просто у человека есть возможность смыться - опять же без возможности вернуться
и не все так радужно - таких же умных много, если бы можно так было соскакивать, это было бы массовое явление. у нас особый случай, но других беженцев я думаю банально на выход. а с местными - хз, может всю жизнь на пособие - чуть заработаешь, снимут по суду.
_hunter написав:Это вы из опыта знаете -- или чистая теория? -- потому как вместо денег на "мне кушать нечего" -- можно же человека и в лагерь для беженцев "переселить" -- там кормят забесплатно...
из практики, с социальщиками не судятся. Кроме того, даже в Германии куча народа живет в лагерях для беженцев - спортзалах школ и залах выстовок. А в Польше так большая часть так живет. И главное - договор на аренду жилья заключается с хозяином жилья, эти коммерческие отношения государство по своему желанию прервать не может. Может отказаться оплачивать квартиру, но с социальщиками такого не происходило, и с сирийскими беженцами тоже. Так что... Более того, за мелкие кражи в магазинах ничего не бывает... Человеческие отношения, Европа одним словом.
Shaman написав:если про отъезд домой, то как раз я прав, просто у человека есть возможность смыться - опять же без возможности вернуться
да откуда вы этот мусор информационный берете?! Ну висит долг и что? Визу не отбирают за это, за уголовку отберут. Кроме того, долг не навсегда, через пять лет обнуляется, кроме долгов по алиментам.
Shaman написав:и не все так радужно - таких же умных много, если бы можно так было соскакивать, это было бы массовое явление. у нас особый случай, но других беженцев я думаю банально на выход. а с местными - хз, может всю жизнь на пособие - чуть заработаешь, снимут по суду.
Что за ерунда?! Большинство людей ЧЕСТНЫЕ, прикиньте, даже зная о чем-то, люди стараются "на красный свет не переходить". И нет "других беженцев" - для всех одинаковые законы, расизмом приболели? Я же не просто так писал - "за мелкие кражи в супермаркетах визы не лишают", сирийцы, марокканцы... Людей любить надо! Таких, какие они есть.
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 27 тра, 2022 15:59, всього редагувалось 2 разів.
Від сьогодні набрала чинність постанова НБУ від 23 травня 2022 року № 104 "Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період". Цікаве і корисне чтиво https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... 052022_104
ТИХИЙ написав:Від сьогодні набрала чинність постанова НБУ від 23 травня 2022 року № 104 "Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період". Цікаве і корисне чтиво https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... 052022_104
ТИХИЙ написав:Від сьогодні набрала чинність постанова НБУ від 23 травня 2022 року № 104 "Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період". Цікаве і корисне чтиво https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... 052022_104
И что там интересного?
Наприклад п.26 ...зобов’язав залучені банки приймати банкноти, значно пошкоджені внаслідок дії хімічних речовин, води та вогню, для їх подальшого передавання як сумнівних на дослідження та обмін до підрозділів Національного банку в регіонах... Про ліміти в касах і т.д. Не лінуйтесь, там всього 23 ст.
ТИХИЙ написав:Від сьогодні набрала чинність постанова НБУ від 23 травня 2022 року № 104 "Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період". Цікаве і корисне чтиво https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... 052022_104
И что там интересного?
Наприклад п.26 ...зобов’язав залучені банки приймати банкноти, значно пошкоджені внаслідок дії хімічних речовин, води та вогню, для їх подальшого передавання як сумнівних на дослідження та обмін до підрозділів Національного банку в регіонах... Про ліміти в касах і т.д. Не лінуйтесь, там всього 23 ст.
Будь ласка, відпрацюйте документ і стисло поінформуйте про найбільш суттєві зміни
Shaman написав:главное, чтобы эти беженцы на пособие не подавали - а то проверка быстро включится
нет конечно, с чего бы? При подачи на пособие предоставляется распечатка со счета за последние 3 месяца, и все, дальше на общих основаниях. В конце года - переоформление, снова распечатка за 3 месяца, если вопросы возникнут, то могут за полгода запросить. Если уже подали, и распечатки отдали - гуляй душа, 9 месяцев твори любую дичь.
С какого счета? Счетов то может быть и с десяток)))