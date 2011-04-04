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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 28 тра, 2022 12:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Кстати насчёт Революта, неплохой телеграм бот, чтобы отслеживать и ловить хороший курс евро для обмена гривны
Додано: Нед 29 тра, 2022 09:07
Які банки зараз продають валюту під депозит?
Альфа так робить але заломили 20кує.
Може є хтось більш ліберальний?
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