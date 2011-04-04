RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1464146514661467

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 136
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
29%
40
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
10%
13
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 12:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Кстати насчёт Революта, неплохой телеграм бот, чтобы отслеживать и ловить хороший курс евро для обмена гривны https://t.me/cryptoryl_bot
Ferlakur
 
Повідомлень: 4217
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 09:07

Які банки зараз продають валюту під депозит?
Альфа так робить але заломили 20кує.
Може є хтось більш ліберальний?
ihorsic
 
Повідомлень: 628
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:03

  ihorsic написав:Які банки зараз продають валюту під депозит?
Альфа так робить але заломили 20кує.
Може є хтось більш ліберальний?


А какой курс озвучили для такого действия ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1609
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:58

  ihorsic написав:Які банки зараз продають валюту під депозит?
Альфа так робить але заломили 20кує.
Може є хтось більш ліберальний?

Про УкрГаз писали (но фишка не во всех отделениях, похоже, работает).
_hunter
 
Повідомлень: 6929
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1464146514661467
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 238052
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 97771
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29647
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (224)
30.05.2022 12:26
Юнекс Банк (71)
30.05.2022 12:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.