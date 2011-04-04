Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 28 тра, 2022 12:06
Кстати насчёт Революта, неплохой телеграм бот, чтобы отслеживать и ловить хороший курс евро для обмена гривны
https://t.me/cryptoryl_bot
Ferlakur
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Додано: Нед 29 тра, 2022 09:07
Які банки зараз продають валюту під депозит?
Альфа так робить але заломили 20кує. Може є хтось більш ліберальний?
ihorsic
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Додано: Пон 30 тра, 2022 10:03
ihorsic написав:
Які банки зараз продають валюту під депозит?
Альфа так робить але заломили 20кує.
Може є хтось більш ліберальний?
А какой курс озвучили для такого действия ?
vladimir07
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Додано: Пон 30 тра, 2022 10:58
ihorsic написав:
Які банки зараз продають валюту під депозит?
Альфа так робить але заломили 20кує.
Може є хтось більш ліберальний?
Про УкрГаз писали (но фишка не во всех отделениях, похоже, работает).
_hunter
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