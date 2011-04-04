Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Добрий день, спільноті. Підскажіть будь ласка, найдешевший за тарифами банк для SWIFT переказу коштів з України на оплату навчання за кордоном. Сума близько 2,5-3к в Євро, University location in - Poland. Може хтось із українських банків робить перекази у злотих? Хочу на курсах подивитися, що краще. Або порадьте де про це можна почитати.
Lost написав:Добрий день, спільноті. Підскажіть будь ласка, найдешевший за тарифами банк для SWIFT переказу коштів з України на оплату навчання за кордоном. Сума близько 2,5-3к в Євро, University location in - Poland. Може хтось із українських банків робить перекази у злотих? Хочу на курсах подивитися, що краще. Або порадьте де про це можна почитати.
Lost написав:Добрий день, спільноті. Підскажіть будь ласка, найдешевший за тарифами банк для SWIFT переказу коштів з України на оплату навчання за кордоном. Сума близько 2,5-3к в Євро, University location in - Poland. Може хтось із українських банків робить перекази у злотих? Хочу на курсах подивитися, що краще. Або порадьте де про це можна почитати.
Пів року тому був найкращій тариф Конкорж банк. 25 евро фікс на любу сумму. Але з вашою сумою в іншому банку буде мабуть 30- 40 евро. Може дешевше буде заплатити в приватні чи банку поруч ніж шукати дешевше