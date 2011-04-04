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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1464146514661467

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 136
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
29%
40
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
10%
13
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 12:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Кстати насчёт Революта, неплохой телеграм бот, чтобы отслеживать и ловить хороший курс евро для обмена гривны https://t.me/cryptoryl_bot
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 09:07

Які банки зараз продають валюту під депозит?
Альфа так робить але заломили 20кує.
Може є хтось більш ліберальний?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:03

  ihorsic написав:Які банки зараз продають валюту під депозит?
Альфа так робить але заломили 20кує.
Може є хтось більш ліберальний?


А какой курс озвучили для такого действия ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:58

  ihorsic написав:Які банки зараз продають валюту під депозит?
Альфа так робить але заломили 20кує.
Може є хтось більш ліберальний?

Про УкрГаз писали (но фишка не во всех отделениях, похоже, работает).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:42

може ще хтось із колег має бажання побавитись в стару добру ігру

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:бажання побавитись в стару добру ігру

а доляри із скидкою, ну по 29.56 вони там не пропанують?
а мож талони на бензин, без черги?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:13

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрий день, спільноті. Підскажіть будь ласка, найдешевший за тарифами банк для SWIFT переказу коштів з України на оплату навчання за кордоном. Сума близько 2,5-3к в Євро, University location in - Poland. Може хтось із українських банків робить перекази у злотих? Хочу на курсах подивитися, що краще. Або порадьте де про це можна почитати.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Lost написав:Добрий день, спільноті. Підскажіть будь ласка, найдешевший за тарифами банк для SWIFT переказу коштів з України на оплату навчання за кордоном. Сума близько 2,5-3к в Євро, University location in - Poland. Може хтось із українських банків робить перекази у злотих? Хочу на курсах подивитися, що краще. Або порадьте де про це можна почитати.
Кредобанк гляньте щодо злотих
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:28

  Lost написав:Добрий день, спільноті. Підскажіть будь ласка, найдешевший за тарифами банк для SWIFT переказу коштів з України на оплату навчання за кордоном. Сума близько 2,5-3к в Євро, University location in - Poland. Може хтось із українських банків робить перекази у злотих? Хочу на курсах подивитися, що краще. Або порадьте де про це можна почитати.


Пів року тому був найкращій тариф Конкорж банк. 25 евро фікс на любу сумму.
Але з вашою сумою в іншому банку буде мабуть 30- 40 евро. Може дешевше буде заплатити в приватні чи банку поруч ніж шукати дешевше
PUnder
 
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