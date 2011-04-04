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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1465146614671468

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 136
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
29%
40
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
10%
13
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  PUnder написав:Револют у кого-то от 10т попросит доки у кого-то от 15. Вейз не просил.


какие доки запрашивает револют? и что будет если доки не предоставить?
Alex2007
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Рекомендую цікавий і інформативний стрім від Павла Бойка про інвестиції тренди і сучасну ситуацію в інвестиціях

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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:51

  Alex2007 написав:
  PUnder написав:Револют у кого-то от 10т попросит доки у кого-то от 15. Вейз не просил.


какие доки запрашивает револют? и что будет если доки не предоставить?

происхождения.
будет как у Гороха https://t.me/OGoMono/890
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 19:20

  Alex2007 написав:
  PUnder написав:Револют у кого-то от 10т попросит доки у кого-то от 15. Вейз не просил.


какие доки запрашивает револют? и что будет если доки не предоставить?


Просто просит дайте документы откуда деньги. Дальше сами решаете. На сколько вкурсе если не даёте то просит забрать деньги и блокирует экаунт
PUnder
 
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