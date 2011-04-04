Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 31 тра, 2022 18:40
PUnder написав:
Револют у кого-то от 10т попросит доки у кого-то от 15. Вейз не просил.
какие доки запрашивает револют? и что будет если доки не предоставить?
Alex2007
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Додано: Вів 31 тра, 2022 18:47
Рекомендую цікавий і інформативний стрім від Павла Бойка про інвестиції тренди і сучасну ситуацію в інвестиціях
greenozon
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Додано: Вів 31 тра, 2022 18:51
Alex2007 написав: PUnder написав:
Револют у кого-то от 10т попросит доки у кого-то от 15. Вейз не просил.
какие доки запрашивает револют? и что будет если доки не предоставить?
происхождения.
будет как у Гороха
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Додано: Вів 31 тра, 2022 19:20
Alex2007 написав: PUnder написав:
Револют у кого-то от 10т попросит доки у кого-то от 15. Вейз не просил.
какие доки запрашивает револют? и что будет если доки не предоставить?
Просто просит дайте документы откуда деньги. Дальше сами решаете. На сколько вкурсе если не даёте то просит забрать деньги и блокирует экаунт
PUnder
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