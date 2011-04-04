Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
DrVadson написав: Два тижні тому похресниця знімала 2500 злотих з карти Привата у банкоматі Euronet. На той момент була домовленість з НБУ, що Euronet не бере комісій, перевірте, чи це ще актуально. Курс вийшов 7,46
курс списания при снятии из банкомата 7,7032. с комиссией привата выходим на 7,857.
Колеги, підскажіть яку гривневу картку краще використати при купівлі в закордонних доларових інтернет-магазинах (зокрема iherb)? Я так розумію, що крім курсу потрібно ще враховувати % за конвертацію. Може десь є зведена таблиця з комерційними курсами по банкам? Дякую.
serzh написав:Колеги, підскажіть яку гривневу картку краще використати при купівлі в закордонних доларових інтернет-магазинах (зокрема iherb)? Я так розумію, що крім курсу потрібно ще враховувати % за конвертацію. Може десь є зведена таблиця з комерційними курсами по банкам? Дякую.
1. Если покупать в валюте - надо смотреть по курсам банков 2. Если говорить про магазины, которые выставляют в гривне - то стоит посмотреть на obank и forward