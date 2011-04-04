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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1466146714681469

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 137
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
29%
40
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
10%
14
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 19:20

  Alex2007 написав:
  PUnder написав:Револют у кого-то от 10т попросит доки у кого-то от 15. Вейз не просил.


какие доки запрашивает револют? и что будет если доки не предоставить?


Просто просит дайте документы откуда деньги. Дальше сами решаете. На сколько вкурсе если не даёте то просит забрать деньги и блокирует экаунт
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 20:58

  DrVadson написав: Два тижні тому похресниця знімала 2500 злотих з карти Привата у банкоматі Euronet. На той момент була домовленість з НБУ, що Euronet не бере комісій, перевірте, чи це ще актуально. Курс вийшов 7,46

курс списания при снятии из банкомата 7,7032. с комиссией привата выходим на 7,857.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:05

НБУ принял решение о повышении учётной ставки до 25%.

P.S. Было 10%.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:11

Re: Байки про банки і не тільки....

Vorlon написав:НБУ принял решение о повышении учётной ставки до 25%.

P.S. Было 10%.
Несподівано.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:12

  Vorlon написав:НБУ принял решение о повышении учётной ставки до 25%.

P.S. Было 10%.

:shock:
т.е. доляр таки отпустят 8)
Ждемс на Пенсионке у Скунса под 23% :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Ставки по депозитам поднимут?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:31

Краща картка для купівлі в закордонних інтернет-магазинах

Колеги, підскажіть яку гривневу картку краще використати при купівлі в закордонних доларових інтернет-магазинах (зокрема iherb)?
Я так розумію, що крім курсу потрібно ще враховувати % за конвертацію.
Може десь є зведена таблиця з комерційними курсами по банкам?
Дякую.
serzh
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:40

  serzh написав:Колеги, підскажіть яку гривневу картку краще використати при купівлі в закордонних доларових інтернет-магазинах (зокрема iherb)?
Я так розумію, що крім курсу потрібно ще враховувати % за конвертацію.
Може десь є зведена таблиця з комерційними курсами по банкам?
Дякую.

1. Если покупать в валюте - надо смотреть по курсам банков
2. Если говорить про магазины, которые выставляют в гривне - то стоит посмотреть на obank и forward ;)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:43

  serzh написав:Може десь є зведена таблиця з комерційними курсами по банкам?

https://minfin.com.ua/ua/currency/cards/ не подойдёт?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:54

  Investor_K написав:Ставки по депозитам поднимут?

не сразу, больше интересно что там с облигациями
cohan
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