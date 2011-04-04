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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:12
cohan написав: Investor_K написав:
Ставки по депозитам поднимут?
не сразу, больше интересно что там с облигациями
Если вообще подымут на что-то вменяемое, учитывая сложившийся подход "о дойной корове".
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Додано: Чет 02 чер, 2022 14:14
А как подымать ставки по депозитам в банках, если нет кого кредитовать?
Разве что минфин влупит 25% по ОВДП.
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alfredhaos
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Додано: Чет 02 чер, 2022 14:23
alfredhaos написав:
А как подымать ставки по депозитам в банках, если нет кого кредитовать?
Разве что минфин влупит 25% по ОВДП.
Так и когда % по депо сгнобили, то ставки по кредитам не упали. Особо банки это не напрягало.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 14:31
moveton
Дякую!
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