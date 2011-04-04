|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:12
cohan написав: Investor_K написав:
Ставки по депозитам поднимут?
не сразу, больше интересно что там с облигациями
Если вообще подымут на что-то вменяемое, учитывая сложившийся подход "о дойной корове".
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:14
А как подымать ставки по депозитам в банках, если нет кого кредитовать?
Разве что минфин влупит 25% по ОВДП.
-
alfredhaos
-
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:23
alfredhaos написав:
А как подымать ставки по депозитам в банках, если нет кого кредитовать?
Разве что минфин влупит 25% по ОВДП.
Так и когда % по депо сгнобили, то ставки по кредитам не упали. Особо банки это не напрягало.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:31
moveton
Дякую!
-
serzh
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 02.02.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 чер, 2022 17:14
копейка написав: alfredhaos написав:
А как подымать ставки по депозитам в банках, если нет кого кредитовать?
Разве что минфин влупит 25% по ОВДП.
Так и когда % по депо сгнобили, то ставки по кредитам не упали. Особо банки это не напрягало.
обсуждали - юрикам ставки снизили.
а у физиков размер ставки кредита - это больше риски
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2079
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 чер, 2022 17:15
alfredhaos написав:
А как подымать ставки по депозитам в банках, если нет кого кредитовать?
Разве что минфин влупит 25% по ОВДП.
а зачем кредитовать? - под 23% на депосертификаты и спишь спокойно
странное решение на первый взгляд
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2079
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 чер, 2022 19:53
Shaman написав: копейка написав: alfredhaos написав:
А как подымать ставки по депозитам в банках, если нет кого кредитовать?
Разве что минфин влупит 25% по ОВДП.
Так и когда % по депо сгнобили, то ставки по кредитам не упали. Особо банки это не напрягало.
обсуждали - юрикам ставки снизили.
а у физиков размер ставки кредита - это больше риски
Угу, свежо предание...
Ну так пусть они и донатят под свои ставки кредитов за 3% на депо.
Посмотрим, как все это собьет ажиотаж по валюте.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 чер, 2022 20:57
"...Національний банк очікує, що уряд та банки адекватно відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами. Належна реакція ринкових ставок на рішення щодо облікової ставки збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, що убезпечить заощадження та доходи громадян від інфляції. Збільшення привабливості гривневих заощаджень сприятиме зменшенню попиту на валютному ринку...
"
Слідкуємо за змінами по ОВДП і депо в держбанках. Імовірно з них почнуть. А там і решті буде видніше на скільки піднімати
-
ТИХИЙ
-
-
- Повідомлень: 3114
- З нами з: 10.10.10
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 чер, 2022 21:01
ТИХИЙ написав:
Національний банк очікує
Нее, ну так 25% эт мааало
Доллар то уже и вырос на +25% = 1-36/29
ИМХО, реХулятор думает отпустить доляр по 35..36 и дальше рынок все подправит?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2423
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 02 чер, 2022 21:08
Amethyst написав: ТИХИЙ написав:
Національний банк очікує
Нее, ну так 25% эт мааало
Доллар то уже и вырос на +25% = 1-36/29
ИМХО, реХулятор думает отпустить доляр по 35..36 и дальше рынок все подправит?
Они думают, что и дальше можно будет играть в наперстки.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|238139
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|97805
|
|
|18
|29667
|
|