"...Ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в.п., а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в.п..."
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Додано: Чет 02 чер, 2022 21:19
"...Ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в.п., а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в.п..."
Додано: Чет 02 чер, 2022 21:41
а для ОВДП?
Тут народ агитировали скупаться ОВДП до середины лета 23го, в эквив-те депозита под 13.66%... Эт те 1.5-годовые ОВДП теперь проиндексируют?
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