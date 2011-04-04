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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1468146914701471

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 138
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
30%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
10%
14
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:19

"...Ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в.п., а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в.п..."
:roll:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:41

  ТИХИЙ написав:"...Ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в.п., а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в.п..."
:roll:

а для ОВДП?
Тут народ агитировали скупаться ОВДП до середины лета 23го, в эквив-те депозита под 13.66%... Эт те 1.5-годовые ОВДП теперь проиндексируют? :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:49

Стыдно признаться, (но я это совсем упустил из вида ).
Оказывается 5-летние кредиты рефинансирования которые НБУ начал давать в апреле 2020 года с плавающей ставкой. То есть сейчас за них банки должны платить 25% годовых ( ставка кредита = учетной ставке НБУ )
По-этому вчера такой срач был в фейсбуке.
У банков сейчас таких кредитов порядка 90 млрд.грн.
Для банков сейчас выход привлекать депозиты населения на длинные сроки по более низкой ставке. Но банки начнут сейчас конкурировать между собой, и рост ставок неизбежен.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:Оказывается 5-летние кредиты рефинансирования которые НБУ начал давать в апреле 2020 года с плавающей ставкой. То есть сейчас за них банки должны платить 25% годовых ( ставка кредита = учетной ставке НБУ )

Ах вона оно как.
Ну ждёмс хто 1й предложит 27% на год
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:Но банки начнут сейчас конкурировать между собой, и рост ставок неизбежен.


я б додав - параболічний ріст неізбежен
20+- вже цього літа!
цікаво чи валютні ставки будуть рости
згадаємо Лесю та Шевченка і депозити Мая? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:08

Amethyst
27% думаю ввообще не будет, но рост ставок начнется активно. Сейчас банки наперегонки будут соревноваться друг с другом за привлечение ресурса населения и юрриков. Юрикам тоже ставки по депозитам поднимут.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:09

  greenozon написав:
  Evgeny написав:Но банки начнут сейчас конкурировать между собой, и рост ставок неизбежен.


я б додав - параболічний ріст неізбежен
20+- вже цього літа!
цікаво чи валютні ставки будуть рости
згадаємо Лесю та Шевченка і депозити Мая? :)

у Скунса было 8..9% на текущем, думаю 20% на Пенсионке уже завтра будет!
Amethyst
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