"...Ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в.п., а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в.п..."
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Додано: Чет 02 чер, 2022 21:19
"...Ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в.п., а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в.п..."
Додано: Чет 02 чер, 2022 21:41
а для ОВДП?
Тут народ агитировали скупаться ОВДП до середины лета 23го, в эквив-те депозита под 13.66%... Эт те 1.5-годовые ОВДП теперь проиндексируют?
Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:49
Стыдно признаться, (но я это совсем упустил из вида ).
Оказывается 5-летние кредиты рефинансирования которые НБУ начал давать в апреле 2020 года с плавающей ставкой. То есть сейчас за них банки должны платить 25% годовых ( ставка кредита = учетной ставке НБУ )
По-этому вчера такой срач был в фейсбуке.
У банков сейчас таких кредитов порядка 90 млрд.грн.
Для банков сейчас выход привлекать депозиты населения на длинные сроки по более низкой ставке. Но банки начнут сейчас конкурировать между собой, и рост ставок неизбежен.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:03
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:08
Amethyst
27% думаю ввообще не будет, но рост ставок начнется активно. Сейчас банки наперегонки будут соревноваться друг с другом за привлечение ресурса населения и юрриков. Юрикам тоже ставки по депозитам поднимут.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:09
у Скунса было 8..9% на текущем, думаю 20% на Пенсионке уже завтра будет!
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:12
Ну банки побояться привлекать длиннный ресурс -- на год... основные так и останутся на 3..6мес.. и неужели там 27 не будет, типа на НовыхГрошах у Аккорда?
Да, у Аваля больше 10..12 не будет
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:15
колеги вітаю! у нас перший труп в БСУ за часів війни і загалом в 2022!
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:16
А как же запреТ на ВА во время ВП?!
ОП шоли на 2 дня отменит ВП, Рыба введет ВА и алга?
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