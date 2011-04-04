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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1469147014711472

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:21

це просто мега кислотна новина.. так, був запрєт і все таке, но видать мутки були в 100крат сильніші запрета


тут можливо об 11 НБУ щось розкаже!


https://www.youtube.com/watch?v=AUX1b_jRXGU
Спільний пресбрифінг Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:33

Господа, какая гарантия Фонда будет после отмены военного положения ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:35

  Amethyst написав:
  greenozon написав:колеги вітаю! у нас перший труп в БСУ за часів війни і загалом в 2022!

https://www.megabank.ua/news/news03062022

А как же запреТ на ВА во время ВП?! :mrgreen:
ОП шоли на 2 дня отменит ВП, Рыба введет ВА и алга?

Всем морякам приготовиться - есть окно возможностей в 2 дня
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:47

  Evgeny написав:Господа, какая гарантия Фонда будет после отмены военного положения ?

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:58

  Мизантрóп написав:
  Evgeny написав:Господа, какая гарантия Фонда будет после отмены военного положения ?

600


але не зразу, а через 3 місяці після відміни ВП
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:02

  greenozon написав:колеги вітаю! у нас перший труп в БСУ за часів війни і загалом в 2022!

https://www.megabank.ua/news/news03062022


третий ... Сбер (МРбанк) и ПИБ были первые ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 03 чер, 2022 10:02, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:02

Все, официально.
Мегабанк - неплатежеспособный !
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:19

  greenozon написав:це просто мега кислотна новина.. так, був запрєт і все таке, но видать мутки були в 100крат сильніші запрета


тут можливо об 11 НБУ щось розкаже!


https://www.youtube.com/watch?v=AUX1b_jRXGU
Спільний пресбрифінг Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Хм, так и не понял как работает норма запрета ввода ВА во время ВП :(
Но понд грит о 100% компенсации всем вкладчикам... правда если таки получит доступ до (неспотвореного) реестра от банки-саботажника
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:понд грит о 100% компенсации всем вкладчикам.
и нерезам-окупантам из рф,их там тьма :evil:
Мизантрóп
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