Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:21
це просто мега кислотна новина.. так, був запрєт і все таке, но видать мутки були в 100крат сильніші запрета
тут можливо об 11 НБУ
щось розкаже! https://www.youtube.com/watch?v=AUX1b_jRXGU
Спільний пресбрифінг Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
greenozon
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:33
Господа, какая гарантия Фонда будет после отмены военного положения ?
Evgeny
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:35
Amethyst написав:
А как же запреТ на ВА во время ВП?!
ОП шоли на 2 дня отменит ВП, Рыба введет ВА и алга?
Всем морякам приготовиться - есть окно возможностей в 2 дня
alfredhaos
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:47
Evgeny написав:
Господа, какая гарантия Фонда будет после отмены военного положения ?
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:58
Мизантрóп написав: Evgeny написав:
Господа, какая гарантия Фонда будет после отмены военного положения ?
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але не зразу, а через 3 місяці після відміни ВП
greenozon
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:02
третий ... Сбер (МРбанк) и ПИБ были первые ...
Востаннє редагувалось
IMPRINTER
в П'ят 03 чер, 2022 10:02, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:02
Все, официально.
Мегабанк - неплатежеспособный !
Evgeny
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:19
greenozon написав:
це просто мега кислотна новина.. так, був запрєт і все таке, но видать мутки були в 100крат сильніші запрета
тут можливо об 11 НБУ
щось розкаже! https://www.youtube.com/watch?v=AUX1b_jRXGU
Спільний пресбрифінг Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Хм, так и не понял как работает норма запрета ввода ВА во время ВП
Но понд грит о 100% компенсации всем вкладчикам... правда если таки получит доступ до (неспотвореного) реестра от банки-саботажника
Amethyst
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:54
Amethyst написав: greenozon написав:
це просто мега кислотна новина.. так, був запрєт і все таке, но видать мутки були в 100крат сильніші запрета
тут можливо об 11 НБУ
щось розкаже! https://www.youtube.com/watch?v=AUX1b_jRXGU
Спільний пресбрифінг Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Хм, так и не понял как работает норма запрета ввода ВА во время ВП
Но понд грит о 100% компенсации всем вкладчикам... правда если таки получит доступ до (неспотвореного) реестра от банки-саботажника
А в чем проблема? -- ВА в мегу вводить и не будут -- просто сразу признали "трупом".
_hunter
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