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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1470147114721473

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:17

  Мизантрóп написав:
  Amethyst написав:понд грит о 100% компенсации всем вкладчикам.
и нерезам-окупантам из рф,их там тьма :evil:

Ну, ці хай ще спробують щось отримати/вивести. А от подальша доля харківських комунальників та Турбоатома цікава.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:А в чем проблема? -- ВА в мегу вводить и не будут -- просто сразу признали "трупом".

Вы брифинг не слушали (
ВА ввели с 9:00 седня, ток ключи от серверной понду пока не дали
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:44

систематичне кредитування пов’язаних осіб,
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-mega ... spromojnih

«Мегабанк підпадає повністю під дію закону про систему гарантування вкладів, який власне передбачає, що після змін, які нещодавно були проголосовані парламентом, повне покриття — 100% гаранатію на вклади фізосіб. Тобто 4,4 млрд грн — це якраз і є вклади фізосіб у повному обсязі. У кількості це 159 тисяч осіб», — заявила Рекрут.

еще 4,4 ярда допечатают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:54

В Україні немає жодного проблемного банку — НБУ
Певно ще й бюджет з профіцитом.
klug
 
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