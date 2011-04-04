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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:17
Мизантрóп написав: Amethyst написав:
понд грит о 100% компенсации всем вкладчикам.
и нерезам-окупантам из рф,их там тьма
Ну, ці хай ще спробують щось отримати/вивести. А от подальша доля харківських комунальників та Турбоатома цікава.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:20
_hunter написав:
А в чем проблема? -- ВА в мегу вводить и не будут -- просто сразу признали "трупом".
Вы брифинг не слушали (
ВА ввели с 9:00 седня, ток ключи от серверной понду пока не дали
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:44
«Мегабанк підпадає повністю під дію закону про систему гарантування вкладів, який власне передбачає, що після змін, які нещодавно були проголосовані парламентом, повне покриття — 100% гаранатію на вклади фізосіб. Тобто 4,4 млрд грн — це якраз і є вклади фізосіб у повному обсязі. У кількості це 159 тисяч осіб», — заявила Рекрут.
еще 4,4 ярда допечатают.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:54
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