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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:17
Мизантрóп написав: Amethyst написав:
понд грит о 100% компенсации всем вкладчикам.
и нерезам-окупантам из рф,их там тьма
Ну, ці хай ще спробують щось отримати/вивести. А от подальша доля харківських комунальників та Турбоатома цікава.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:20
_hunter написав:
А в чем проблема? -- ВА в мегу вводить и не будут -- просто сразу признали "трупом".
Вы брифинг не слушали (
ВА ввели с 9:00 седня, ток ключи от серверной понду пока не дали
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:44
«Мегабанк підпадає повністю під дію закону про систему гарантування вкладів, який власне передбачає, що після змін, які нещодавно були проголосовані парламентом, повне покриття — 100% гаранатію на вклади фізосіб. Тобто 4,4 млрд грн — це якраз і є вклади фізосіб у повному обсязі. У кількості це 159 тисяч осіб», — заявила Рекрут.
еще 4,4 ярда допечатают.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:54
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:30
greenozon написав: Мизантрóп написав: Evgeny написав:
Господа, какая гарантия Фонда будет после отмены военного положения ?
600
але не зразу, а через 3 місяці після відміни ВП
ого, там навіть цікавіше
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Як працюватимуть гарантії після війни
Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами зросте:
із нинішніх 200 000 до 400 000 грн,
з 1 січня 2023 р. — до 600 000 грн.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 10:11
Я так понял в пятницу банки ничего нового не предложили ?
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Додано: Суб 04 чер, 2022 10:14
Evgeny написав:
Я так понял в пятницу банки ничего нового не предложили ?
все думают, что с этим делать (со ставкой 25%)...
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Додано: Суб 04 чер, 2022 11:33
Evgeny написав:
Я так понял в пятницу банки ничего нового не предложили ?
У якості реакції ТАС лише порізав ліміти усім своїм клієнтам та клієнтам своїх нео-наростів.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 11:51
как Вы думаете, с такой ставкой НБУ банки не начнут резать грейс период?
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Додано: Суб 04 чер, 2022 12:12
klug написав: Evgeny написав:
Я так понял в пятницу банки ничего нового не предложили ?
У якості реакції ТАС лише порізав ліміти усім своїм клієнтам та клієнтам своїх нео-наростів
.
Вчора зрізали КЛ на спорті, сьогодні повернули.
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