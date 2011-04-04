Почему же? Предложил, один малоизвестный банчик...
18% годовых на сроки от 3 до 18 месяцев:
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 04 чер, 2022 13:24
Почему же? Предложил, один малоизвестный банчик...
18% годовых на сроки от 3 до 18 месяцев:
Додано: Суб 04 чер, 2022 14:22
Додано: Суб 04 чер, 2022 14:30
таких карт вообще не так много, а вот easy pay так вообще срезает
Всекарта ПУМБ
White Альфа
и здесь есть нюансы, о которых надо помнить, чтобы не попасть на комис - они не на 100% бесплатны. и бесплатный easypay сейчас, когда-то был платный
все-таки БВР и белая моно - тут попроще, но траблы с easy pay.
есть что-то еще, но уже в некрупных банках
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