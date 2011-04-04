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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1471147214731474

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:24

  Evgeny написав:Я так понял в пятницу банки ничего нового не предложили ?

Почему же? Предложил, один малоизвестный банчик... :D

18% годовых на сроки от 3 до 18 месяцев:
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:22

  Evgeny написав:Все, официально.
Мегабанк - неплатежеспособный !

Коллеги, подскажите в каком банке открыть карту на замену Меги(todo) с бесплатным р2р на вход и выход и бесплатным пополнением в терминале easy pay?
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:30

  inspired1111 написав:
  Evgeny написав:Все, официально.
Мегабанк - неплатежеспособный !

Коллеги, подскажите в каком банке открыть карту на замену Меги(todo) с бесплатным р2р на вход и выход и бесплатным пополнением в терминале easy pay?

таких карт вообще не так много, а вот easy pay так вообще срезает :D

Всекарта ПУМБ
White Альфа
и здесь есть нюансы, о которых надо помнить, чтобы не попасть на комис - они не на 100% бесплатны. и бесплатный easypay сейчас, когда-то был платный

все-таки БВР и белая моно - тут попроще, но траблы с easy pay.
есть что-то еще, но уже в некрупных банках
Shaman
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