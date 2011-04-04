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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1471147214731474

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:24

  Evgeny написав:Я так понял в пятницу банки ничего нового не предложили ?

Почему же? Предложил, один малоизвестный банчик... :D

18% годовых на сроки от 3 до 18 месяцев:
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:22

  Evgeny написав:Все, официально.
Мегабанк - неплатежеспособный !

Коллеги, подскажите в каком банке открыть карту на замену Меги(todo) с бесплатным р2р на вход и выход и бесплатным пополнением в терминале easy pay?
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:30

  inspired1111 написав:
  Evgeny написав:Все, официально.
Мегабанк - неплатежеспособный !

Коллеги, подскажите в каком банке открыть карту на замену Меги(todo) с бесплатным р2р на вход и выход и бесплатным пополнением в терминале easy pay?

таких карт вообще не так много, а вот easy pay так вообще срезает :D

Всекарта ПУМБ
White Альфа
и здесь есть нюансы, о которых надо помнить, чтобы не попасть на комис - они не на 100% бесплатны. и бесплатный easypay сейчас, когда-то был платный

все-таки БВР и белая моно - тут попроще, но траблы с easy pay.
есть что-то еще, но уже в некрупных банках
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:27

  inspired1111 написав:
  Evgeny написав:Все, официально.
Мегабанк - неплатежеспособный !

Коллеги, подскажите в каком банке открыть карту на замену Меги(todo) с бесплатным р2р на вход и выход и бесплатным пополнением в терминале easy pay?


обирайте - до кольору (зеленого краще) до вибору :)

https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:33

  Shaman написав:как Вы думаете, с такой ставкой НБУ банки не начнут резать грейс период?


какой смысл в грейсе при обнуленном КЛ
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:43

  prodigy написав:
  Shaman написав:как Вы думаете, с такой ставкой НБУ банки не начнут резать грейс период?


какой смысл в грейсе при обнуленном КЛ

при обнуленном КЛ банк вообще ничего не зарабатывает.
а при уменьшенном грейсе - деньги будут чаще обращаться. чаще будет интерчендж капать. если грейс снизить до месяца - в два раза чаще.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:12

  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:
  Evgeny написав:Господа, какая гарантия Фонда будет после отмены военного положения ?

600


ого, там навіть цікавіше
---
Як працюватимуть гарантії після війни

Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами зросте:

із нинішніх 200 000 до 400 000 грн,
з 1 січня 2023 р. — до 600 000 грн.

greenozon, гарантовані суми відшкодування за вкладами, які були вказані Вами вище, пропонувалися лише у законопроекті.
Однак, в остаточній редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб" було вирішено інакше - протягом дії воєнного стану і трьох місяців після його припинення чи скасування - гарантія на повний розмір вкладу з відсотками, а після цього не менше 600 тисяч гривень:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218 ... t=600#w1_1

Тобто, сум 400 тисяч гривень та 600 тисяч гривень саме з 1 січня 2023 року у законодавстві зараз немає.
Нарешті, оскільки дата припинення або скасування воєнного стану зараз невідома, а розмір гарантованої суми відшкодування за вкладом визначається на дату визнання банку неплатоспроможним, то під час розміщення вкладу зараз не рекомендується перевищувати його у розмірі більше 600 тисяч гривень, за виключенням вкладів на строк до трьох місяців і враховувати зміни курсів валют у разі розміщення валютних вкладів.
Igneus
 
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