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Evgeny написав:Господа, какая гарантия Фонда будет после отмены военного положения ?
600
ого, там навіть цікавіше --- Як працюватимуть гарантії після війни
Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами зросте:
із нинішніх 200 000 до 400 000 грн, з 1 січня 2023 р. — до 600 000 грн.
greenozon, гарантовані суми відшкодування за вкладами, які були вказані Вами вище, пропонувалися лише у законопроекті. Однак, в остаточній редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб" було вирішено інакше - протягом дії воєнного стану і трьох місяців після його припинення чи скасування - гарантія на повний розмір вкладу з відсотками, а після цього не менше 600 тисяч гривень: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218 ... t=600#w1_1
Тобто, сум 400 тисяч гривень та 600 тисяч гривень саме з 1 січня 2023 року у законодавстві зараз немає. Нарешті, оскільки дата припинення або скасування воєнного стану зараз невідома, а розмір гарантованої суми відшкодування за вкладом визначається на дату визнання банку неплатоспроможним, то під час розміщення вкладу зараз не рекомендується перевищувати його у розмірі більше 600 тисяч гривень, за виключенням вкладів на строк до трьох місяців і враховувати зміни курсів валют у разі розміщення валютних вкладів.