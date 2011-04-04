Почему же? Предложил, один малоизвестный банчик...
18% годовых на сроки от 3 до 18 месяцев:
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 04 чер, 2022 13:24
Почему же? Предложил, один малоизвестный банчик...
18% годовых на сроки от 3 до 18 месяцев:
Додано: Суб 04 чер, 2022 14:22
Додано: Суб 04 чер, 2022 14:30
таких карт вообще не так много, а вот easy pay так вообще срезает
Всекарта ПУМБ
White Альфа
и здесь есть нюансы, о которых надо помнить, чтобы не попасть на комис - они не на 100% бесплатны. и бесплатный easypay сейчас, когда-то был платный
все-таки БВР и белая моно - тут попроще, но траблы с easy pay.
есть что-то еще, но уже в некрупных банках
Додано: Суб 04 чер, 2022 15:27
обирайте - до кольору (зеленого краще) до вибору
Додано: Суб 04 чер, 2022 15:33
Додано: Суб 04 чер, 2022 15:43
при обнуленном КЛ банк вообще ничего не зарабатывает.
а при уменьшенном грейсе - деньги будут чаще обращаться. чаще будет интерчендж капать. если грейс снизить до месяца - в два раза чаще.
Додано: Суб 04 чер, 2022 16:12
greenozon, гарантовані суми відшкодування за вкладами, які були вказані Вами вище, пропонувалися лише у законопроекті.
Однак, в остаточній редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб" було вирішено інакше - протягом дії воєнного стану і трьох місяців після його припинення чи скасування - гарантія на повний розмір вкладу з відсотками, а після цього не менше 600 тисяч гривень:
Тобто, сум 400 тисяч гривень та 600 тисяч гривень саме з 1 січня 2023 року у законодавстві зараз немає.
Нарешті, оскільки дата припинення або скасування воєнного стану зараз невідома, а розмір гарантованої суми відшкодування за вкладом визначається на дату визнання банку неплатоспроможним, то під час розміщення вкладу зараз не рекомендується перевищувати його у розмірі більше 600 тисяч гривень, за виключенням вкладів на строк до трьох місяців і враховувати зміни курсів валют у разі розміщення валютних вкладів.
Додано: Суб 04 чер, 2022 18:10
"хотели как лучше, получилось как всегда"
Про які коливання курсу йде мова? Коливається ринковий курс, а офіційний він завмер на рівні 29,2549, тому хотів нагадати, що розмір суми відшкодування за валютним вкладом визначається саме за курсом НБУ який встановлює НБУ як йому заманеться, тому під час розміщення вкладу слід про це пам’ятати. А оскільки, скоріш за все, курс 29,2549 залишиться і надалі, то де-факто гарантії за валютними вкладами станом на сьогодення відсутні взагалі, навпаки, є конфіскаційні заходи для валютних вкладників, оскільки 80% від суми вкладу повертаються вкладнику, а 20% його заощаджень експропріюються державою (при 29,25 офіційному та 36 ринковому курсах) і надалі це співвідношення у зв’язку із зростанням ринкового курсу та незмінності офіційного буде збільшуватися та може скласти вже 20% від суми – вкладнику, 80% від суми - державі. Дуже класні гарантії! Броня! Якщо нормою про 100% гарантій вкладів влада намагалася заспокоїти вкладників, но на період воєнного стану потрібно було також зробити тимчасову норму про гарантії за вкладами у валюті вкладу, а так за валютними вкладами із заниженим курсом долару ці гарантії нічого не варті і де-факто їх немає. Ці 100% при курсі 29,2549 грн. - курам на сміх.
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