|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 04 чер, 2022 22:53
А які банки зараз видають валюту з депо? За час війни я забирав конкорд, приват, альфа.
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 632
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|238179
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|97833
|
|
|18
|29683
|