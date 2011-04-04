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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 04 чер, 2022 22:53
Re: Байки про банки і не тільки....
А які банки зараз видають валюту з депо? За час війни я забирав конкорд, приват, альфа.
Додано: Нед 05 чер, 2022 04:35
Не могу понять какую карту какой банки сейчас для обналички без комиссии выбрать.
Есть фиолет от скунса, но там убрали в приложении регулировку лимитов на снятие, то есть он нулевой, и нужно звонить каждый раз на холодную линию, плюс лимит 7 тыщ.
Нужно снимать небольшими суммами до 10 тыщ. Перекид с черной Мони от счёта ФОП.
Всекарта пумбы, судя по профильной ветке, стала проблемной.
Шо подскажете, флибустьеры?
Додано: Нед 05 чер, 2022 09:24
Первый пошел.
Банк Украинский капитал поднял ставки до 18%
Срок 3-18 месяцев.
Проценты ежемесячно.
Додано: Нед 05 чер, 2022 09:30
Додано: Нед 05 чер, 2022 10:27
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