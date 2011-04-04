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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 04 чер, 2022 22:53
А які банки зараз видають валюту з депо? За час війни я забирав конкорд, приват, альфа.
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ihorsic
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Додано: Нед 05 чер, 2022 04:35
Не могу понять какую карту какой банки сейчас для обналички без комиссии выбрать.
Есть фиолет от скунса, но там убрали в приложении регулировку лимитов на снятие, то есть он нулевой, и нужно звонить каждый раз на холодную линию, плюс лимит 7 тыщ.
Нужно снимать небольшими суммами до 10 тыщ. Перекид с черной Мони от счёта ФОП.
Всекарта пумбы, судя по профильной ветке, стала проблемной.
Шо подскажете, флибустьеры?
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swan forever
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Додано: Нед 05 чер, 2022 09:24
Первый пошел.
Банк Украинский капитал поднял ставки до 18%
Срок 3-18 месяцев.
Проценты ежемесячно.
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Evgeny
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Додано: Нед 05 чер, 2022 09:30
Evgeny написав:
Первый пошел.
Банк Украинский капитал поднял ставки до 18%
Срок 3-18 месяцев.
Проценты ежемесячно.
Ьреба хоча б 20-22
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Investor_K
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Додано: Нед 05 чер, 2022 10:27
Evgeny написав:
Первый пошел.
Банк Украинский капитал поднял ставки до 18%
Срок 3-18 месяцев.
Проценты ежемесячно.
С добрым утром! Написано на прошлой странице вверху вчера
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Vorlon
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Додано: Нед 05 чер, 2022 10:55
Vorlon
я видел и лайкнул вас
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Evgeny
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Додано: Нед 05 чер, 2022 10:56
Investor_K написав: Evgeny написав:
Первый пошел.
Банк Украинский капитал поднял ставки до 18%
Срок 3-18 месяцев.
Проценты ежемесячно.
Ьреба хоча б 20-22
Может и 20-22% будет, но думаю это будут короткие депозиты 3-6 мес
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Evgeny
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