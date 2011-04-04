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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1474147514761477>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:33

  Amethyst написав:
  IMPRINTER написав:де-факто гарантії за валютними вкладами станом на сьогодення відсутні взагалі

так Квестор ще в 2014р гріл, шо валюту геть з банків! :mrgreen:

Ее туда и заносить не следовало. Условие: подальше положишь — поближе возьмёшь здесь не работает.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 22:53

Re: Байки про банки і не тільки....

А які банки зараз видають валюту з депо? За час війни я забирав конкорд, приват, альфа.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 04:35

Не могу понять какую карту какой банки сейчас для обналички без комиссии выбрать.
Есть фиолет от скунса, но там убрали в приложении регулировку лимитов на снятие, то есть он нулевой, и нужно звонить каждый раз на холодную линию, плюс лимит 7 тыщ.
Нужно снимать небольшими суммами до 10 тыщ. Перекид с черной Мони от счёта ФОП.
Всекарта пумбы, судя по профильной ветке, стала проблемной.
Шо подскажете, флибустьеры?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 09:24

Первый пошел.

Банк Украинский капитал поднял ставки до 18%
Срок 3-18 месяцев.
Проценты ежемесячно.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 09:30

  Evgeny написав:Первый пошел.

Банк Украинский капитал поднял ставки до 18%
Срок 3-18 месяцев.
Проценты ежемесячно.

Ьреба хоча б 20-22
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 10:27

  Evgeny написав:Первый пошел.

Банк Украинский капитал поднял ставки до 18%
Срок 3-18 месяцев.
Проценты ежемесячно.

С добрым утром! Написано на прошлой странице вверху вчера :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 10:55

Vorlon
я видел и лайкнул вас
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 10:56

  Investor_K написав:
  Evgeny написав:Первый пошел.

Банк Украинский капитал поднял ставки до 18%
Срок 3-18 месяцев.
Проценты ежемесячно.

Ьреба хоча б 20-22


Может и 20-22% будет, но думаю это будут короткие депозиты 3-6 мес
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 08:14

  greenozon написав:обирайте - до кольору (зеленого краще) до вибору:
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
тільки ж там перевірити треба всі опції - багато сюрпризів знайдете, мабуть :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:55

Від 6 червня ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус». Найбільш прибуткові вклади у цій фінустанові – строком від 93 до 183 днів із прибутковістю 17%.

Депозити на строк від 184 до 274 днів можна розмістити за ставкою 16%, а від 275 днів до року за ставкою 15,5%, Довші вклади матимуть прибутковість 15%.
Evgeny
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