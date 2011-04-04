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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1474147514761477

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:10

  Evgeny написав:Від 6 червня ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус». Найбільш прибуткові вклади у цій фінустанові – строком від 93 до 183 днів із прибутковістю 17%.

Депозити на строк від 184 до 274 днів можна розмістити за ставкою 16%, а від 275 днів до року за ставкою 15,5%, Довші вклади матимуть прибутковість 15%.

В приложении ставки чуть выше, до 17,5%.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус»

Ждем-с Альянс, Аккорд, Идею, Форвард и еще парочку банкстеров, которым не дают ОВДПшничать на всю катушку
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  #<1 ... 1474147514761477
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