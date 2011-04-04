|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 чер, 2022 15:10
Evgeny написав:
Від 6 червня ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус». Найбільш прибуткові вклади у цій фінустанові – строком від 93 до 183 днів із прибутковістю 17%.
Депозити на строк від 184 до 274 днів можна розмістити за ставкою 16%, а від 275 днів до року за ставкою 15,5%, Довші вклади матимуть прибутковість 15%.
В приложении ставки чуть выше, до 17,5%.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 2104
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 754 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 чер, 2022 15:31
Evgeny написав:
ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус»
Ждем-с Альянс, Аккорд, Идею, Форвард и еще парочку банкстеров, которым не дают ОВДПшничать на всю катушку
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2448
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 441 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|238294
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|97932
|
|
|18
|29734
|
|