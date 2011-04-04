RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1475147614771478

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 08:14

  greenozon написав:обирайте - до кольору (зеленого краще) до вибору:
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
тільки ж там перевірити треба всі опції - багато сюрпризів знайдете, мабуть :?
flysoulfly
 
Повідомлень: 530
З нами з: 13.01.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 12:13

  SAndriy1 написав:
  Искатель написав:
  prodigy написав:поэтому и срезали кредитный лимит до нуля практически все банки

Моно, А-банк, ТАС, Спортбанк полностью до ноля

Испуганно посмотрел в своё приложение Мони: всё так же 10к лимита, как последние пару месяцев.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 23.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 12:42

  moveton написав:Испуганно посмотрел в своё приложение Мони: всё так же 10к лимита, как последние пару месяцев.

как вы используете эти лимиты?
Олежан
 
Повідомлень: 667
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 13:07

  Олежан написав:
  moveton написав:Испуганно посмотрел в своё приложение Мони: всё так же 10к лимита, как последние пару месяцев.

как вы используете эти лимиты?

А никак. Предпочитаю кэшбек побольше, а также не морочить голову когда там какой грейс заканчивается. Поэтому просто числятся, что есть.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 23.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не знаю, что это у меня за феномен такой, до войны на моно было 35, на рассрочку я срезал до 0, в первые дни заблочили вообще, потом откатили до сумы задолженности, 20 с копейками, считать стало не удобно сделал сам на ровно 20, с месяц назад кроме этого сами дали на рассрочку ещё 35, кроме той 20 что есть на карте. Приват, как было 45 без задолженности на начало войны и без долга, так сейчас и есть, первую неделю наверное был не доступен.
Igor3777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 286
З нами з: 06.01.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:55

Від 6 червня ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус». Найбільш прибуткові вклади у цій фінустанові – строком від 93 до 183 днів із прибутковістю 17%.

Депозити на строк від 184 до 274 днів можна розмістити за ставкою 16%, а від 275 днів до року за ставкою 15,5%, Довші вклади матимуть прибутковість 15%.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38308
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3701 раз.
Подякували: 11720 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:10

  Evgeny написав:Від 6 червня ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус». Найбільш прибуткові вклади у цій фінустанові – строком від 93 до 183 днів із прибутковістю 17%.

Депозити на строк від 184 до 274 днів можна розмістити за ставкою 16%, а від 275 днів до року за ставкою 15,5%, Довші вклади матимуть прибутковість 15%.

В приложении ставки чуть выше, до 17,5%.
Bosstone
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 21.04.10
Подякував: 754 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус»

Ждем-с Альянс, Аккорд, Идею, Форвард и еще парочку банкстеров, которым не дают ОВДПшничать на всю катушку
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:09

  Amethyst написав:
  Evgeny написав:ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус»

Ждем-с Альянс, Аккорд, Идею, Форвард и еще парочку банкстеров, которым не дают ОВДПшничать на всю катушку
тогда про ,например, Альянс доброжелатели точно раструбят, мол "теперь он уж точно следующий, за Мегой".
а про рашнфорвард вообще молчу :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 530
З нами з: 13.01.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:15

був в укрексімі, по великому секрету баришня повідала, що в високих кабінетах в високих урочистих залах на цьому тижні будуть високі наради щодо підвищення депо-ставок :!: :wink:
greenozon
 
Повідомлень: 13565
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 1475147614771478
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 238294
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 97932
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29734
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3271)
06.06.2022 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.