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Не знаю, что это у меня за феномен такой, до войны на моно было 35, на рассрочку я срезал до 0, в первые дни заблочили вообще, потом откатили до сумы задолженности, 20 с копейками, считать стало не удобно сделал сам на ровно 20, с месяц назад кроме этого сами дали на рассрочку ещё 35, кроме той 20 что есть на карте. Приват, как было 45 без задолженности на начало войны и без долга, так сейчас и есть, первую неделю наверное был не доступен.