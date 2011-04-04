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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 чер, 2022 17:25
flysoulfly написав: Amethyst написав: Evgeny написав:
ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус»
Ждем-с Альянс, Аккорд, Идею, Форвард и еще парочку банкстеров, которым не дают ОВДПшничать на всю катушку
тогда про ,например, Альянс доброжелатели точно раструбят, мол "теперь он уж точно следующий, за Мегой".
а про рашнфорвард вообще молчу
тут же еще реХулатор спокойно может отмочить финт ушами: седня +15, а завтра -16. Ну как рыба -- хвостом туда, хвостом сюда
Каада там следующий раз пересмотр учетки?
Рефинанс щас вааще банкстеры берут?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 17:45
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наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема
(25+2 %)
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Додано: Пон 06 чер, 2022 17:53
greenozon написав:Amethyst
наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема
(25+2 %)
В такому випадку не почнуться проблеми в банків?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 18:09
greenozon написав:Amethyst
наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема
(25+2 %)
Суттєвого росту депоставок не очікую.
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