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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1476147714781479

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:25

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  Evgeny написав:ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус»

Ждем-с Альянс, Аккорд, Идею, Форвард и еще парочку банкстеров, которым не дают ОВДПшничать на всю катушку
тогда про ,например, Альянс доброжелатели точно раструбят, мол "теперь он уж точно следующий, за Мегой".
а про рашнфорвард вообще молчу :mrgreen:

тут же еще реХулатор спокойно может отмочить финт ушами: седня +15, а завтра -16. Ну как рыба -- хвостом туда, хвостом сюда :mrgreen:
Каада там следующий раз пересмотр учетки?
Рефинанс щас вааще банкстеры берут?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:45

Amethyst
наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема :) (25+2 %)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:53

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:Amethyst
наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема :) (25+2 %)
В такому випадку не почнуться проблеми в банків?
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:09

  greenozon написав:Amethyst
наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема :) (25+2 %)

Аукціон НБУ з надання річного рефінансування після підвищення його ставки з 11% до 27% річних зацікавив лише один банк, який залучив 832 млн грн, тоді як тижнем раніше три банки отримали 5,86 млрд грн. https://biz.nv.ua/ukr/finance/banki-vtr ... 47827.html

Суттєвого росту депоставок не очікую.
Ой+
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