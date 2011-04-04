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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1476147714781479

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.5 5 139
Більше десяти
14%
20
Від п'яти до десяти
29%
41
В чотирьох
13%
18
В трьох
10%
14
В двох
11%
15
Користуюся одним
12%
16
В жодному
11%
15
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:25

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  Evgeny написав:ставки за депозитами підняв також Банк «Глобус»

Ждем-с Альянс, Аккорд, Идею, Форвард и еще парочку банкстеров, которым не дают ОВДПшничать на всю катушку
тогда про ,например, Альянс доброжелатели точно раструбят, мол "теперь он уж точно следующий, за Мегой".
а про рашнфорвард вообще молчу :mrgreen:

тут же еще реХулатор спокойно может отмочить финт ушами: седня +15, а завтра -16. Ну как рыба -- хвостом туда, хвостом сюда :mrgreen:
Каада там следующий раз пересмотр учетки?
Рефинанс щас вааще банкстеры берут?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:45

Amethyst
наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема :) (25+2 %)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:53

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:Amethyst
наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема :) (25+2 %)
В такому випадку не почнуться проблеми в банків?
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:09

  greenozon написав:Amethyst
наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема :) (25+2 %)

Аукціон НБУ з надання річного рефінансування після підвищення його ставки з 11% до 27% річних зацікавив лише один банк, який залучив 832 млн грн, тоді як тижнем раніше три банки отримали 5,86 млрд грн. https://biz.nv.ua/ukr/finance/banki-vtr ... 47827.html

Суттєвого росту депоставок не очікую.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:51

Ой+

Про це повідомляє Нацбанк, не розкриваючи назву банку, який одержав рефінансування.

чому вони (інколи) тримають це в секреті? і чому тут цимес
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 19:47

  Ой+ написав:
  greenozon написав:Amethyst
наступний перегляд 21 джулая
банки зовсім не спішаться брати рефінанс - дураків нема :) (25+2 %)

Аукціон НБУ з надання річного рефінансування після підвищення його ставки з 11% до 27% річних зацікавив лише один банк, який залучив 832 млн грн, тоді як тижнем раніше три банки отримали 5,86 млрд грн. https://biz.nv.ua/ukr/finance/banki-vtr ... 47827.html

Суттєвого росту депоставок не очікую.

Ну тада валюту мона еще месяцок не сдавать. Хай кумекають далі...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:09

  greenozon написав:Ой+

Про це повідомляє Нацбанк, не розкриваючи назву банку, який одержав рефінансування.

чому вони (інколи) тримають це в секреті? і чому тут цимес

Вони не розкривають тих, хто бере на короткий строк (здається до 30 днів).
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:Вони не розкривають тих, хто бере на короткий строк (здається до 30 днів).

Точно до 30 днів.
А не розкривають, можливо, щоб не було зайвої паніки навколо банки, яка бере кредит під такий %.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:19

klug
допустим, але в чому тут логіка
просто людський інтерес...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:42

  greenozon написав:був в укрексімі, по великому секрету баришня повідала, що в високих кабінетах в високих урочистих залах на цьому тижні будуть високі наради щодо підвищення депо-ставок :!: :wink:

Там сейчас около 8,5%, думаю поднимут по багатаму...примерно до 9,25% ))) Причем с какими-то неадекватными условиями типо от 10 млн грн сроком на 10 лет )))
Evgeny
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